A Fradi és az ETO még talpon, a többiek hamar kiestek



Tavaly három, idén két magyar csapat jutott az európai kupák főtáblájának kapujába, a rájátszásba. Számszakilag visszaesés, hiszen 2024-ben az Európa-ligába jutó Ferencváros mellett a Paksi FC és a Puskás Akadémia is közel járt a Konferencialiga alapszakaszához, de azzal, hogy az ETO talpon maradt, s már 1.275 millió eurós pénzdíjnál jár a Kl-ben a Pjunik (1–2, 3–1) és az AIK (1–2, 2–0) kiejtése után, a Fradi pedig idén a szakmailag és anyagilag is minden sorozatnál utcahosszal értékesebb Bajnokok Ligájában jutott el a negyedik fordulóig, egyértelműen pozitívvá teszi a mérleget.

A Paks idén csaknem lemásolta tavaly nyári teljesítményét: reménykeltő első mérkőzés után simán kiesett Kolozsváron az Európa-ligából (0–0, 0–3), a Konferencialigában nagyszerű teljesítménnyel jutott túl a Mariboron (1–0, 1–1), s ezúttal egy körrel hamarabb búcsúzott Európától, hiszen a Polisszja Zsitomir 4–2-es összesítéssel kiejtette (0–3, 2–1). Kár az első mérkőzésért, a magyar klubfutballnak a döntetlenért járó UEFA-együtthatók is sokat számítanak, még ha a Fiorentina ellen nem sok esély mutatkozott volna a továbbjutásra a negyedik körben. Összesen 1.075 millió euró pénzdíjjal gazdagodott a paksi klub.