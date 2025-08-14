Legyőzte hazai pályán a Paks a Polisszja Zsitomirt, de kiesett a Konferencialigából

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1 (1–0)

Paks, Paksi FC Stadion, 2012 néző. Vezette: Schlager (német)

Gólszerző: Szabó J. (39.), Tóth B. (49.), ill. Talles Costa (90+6.)

Továbbjutott: a Polisszja Zsitomir, 4–2-es összesítéssel

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Kalandos körülmények között érkezett meg Paksra a Polisszja Zsitomir. A magyar csapat Konferencialiga-ellenfele szerdán 21 órás utazást követően ért a Fehérvári úti stadionig, úgy, hogy öt órát a határon töltött. Hennadij Butkevics, az ukrán klub Bécsben élő tulajdonosa vélhetően hamarabb Paksra ért, a hírek szerint öt biztonsági ember kísérte Tolna vármegyébe, s még azt is kikötötte, kizárólag az őt védő emberek valamelyike helyezheti fel a karjára a VIP-szalagot… A 67 éves sportvezető már eddig is rengeteg pénzt fektetett a Zsitomirba, s feltett szándéka, hogy belátható időn belül a Dinamo Kijev és a Sahtar Doneck szintjére emelje a klubot (jó úton jár – legalábbis az első mérkőzésen ezt láthattuk…).

A Paksnak nem volt könnyű dolga, ugyanis múlt héten háromgólos vereséget szenvedett ukrán riválisától Eperjesen, ráadásul akkora volt a hőség a kezdéskor, hogy az egyik eredményjelző tábla felmondta a szolgálatot. A Magyar Kupa-győztesnek tehát tekintélyes hátrányt kellett ledolgoznia, ennek fényében Bognár György vezetőedző két csatárral, Tóth Barnával és Böde Dániellel kezdett, utóbbi próbálkozott először a meccsen, de lövése után a labda nem talált kaput, ahogy a másik oldalon Olekszandr Filippové sem. Érdekesség, hogy a Paks tizenegy magyarral, míg a Zsitomir tizenegy ukránnal kezdte a mérkőzést.

A 11. percben Windecker József előtt adódott nagy lehetőség, de éles szögből fölé bombázott, majd Kovácsik Ádám percei következtek: a kapus két Filippov-lehetőség után is szépen védett. A Zsitomir rendre a kevés rutinnal rendelkező Szekszárdi Milán mögé rugdosta be a labdákat, a 24 éves védőnek pedig meg is gyűlt a baja Nazarenkóval. Az ivószünet után Windecker esett el gyanús körülmények között az ellenfél tizenhatosán belül, de sem Daniel Schlager játékvezető, sem a VAR nem gondolta úgy, hogy tizenegyest kellene ítélni. A 33. percben Olekszij Huculjak adott príma passzt Olakszandr Andrijevszkijnek, de az ukrán középpályás nagy helyzetben rálépett a labdára, majd hat perccel később Szabó János találatával megszerezte a vezetést a Paks – így már csak két gól volt a hátránya, sőt, Tóth Barna révén közel volt hozzá, hogy a szünetben már 2–0-ra vezessen, de Jevhen Volinec védeni tudott.

A fordulás után nem sokkal Haraszti Zsolt harcias labdaszerzését követően Böde Dániel passzolt Tóth Barnához, aki vezette kicsit a labdát, majd mesterien kilőtte a jobb alsó sarkot (2–0). A magyar csapat ment előre a harmadik gólért, Ruszlan Rotan, a vendégek vezetőedzője érezte is, hogy változtatni kell, hármat is cserélt. Zeke Márió lövése után védett Volinec, majd a saját kipattanójára rástartoló balszélső gyanús körülmények között elesett, de a játékvezető nem ítélt tizenegyest – jogosan, a paksi földbe rúgott. A Paks a hajrában is küzdött, de nem sikerült begyötörnie a harmadik gólt (Zeke Márió lábában maradt, a hosszabbításban pedig Talles Costa lezárta a legfontosabb kérdést), de az dicséretet érdemel, hogy az idegenbeli háromgólos vereség után szorossá tette a visszavágót, és győzelemmel búcsúzott Európától (2–1).