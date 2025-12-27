Női kézilabda NB I: Bukarestben folytatja az FTC orosz irányítója – hivatalos

Az orosz klasszis érkezését a CSM Bucuresti jelentette be szombaton hivatalos honlapján. A közleményből kiderült, hogy Darja Dmitrijeva a következő idénytől csatlakozik a bukaresti együtteshez.

„Örömmel csatlakozom a CSM csapatához a következő két idényre. Alig várom az új kihívásokat, a legjobbamat szeretném nyújtani a csapatért és a szurkolókért” – idézte a CSM hivalos honlapja az orosz átlövőt a szerződésének aláírása után.

A CSM közelménye szerint a klub hosszasan egyeztetett Dmitrijeva szerződtetéséről, a csapat vezetőedzője, Bojana Popovics pedig örömmel fogadta az érkezését: „Örülök, hogy egy újabb tapasztalt és kiváló játékosa lesz a csapatnak. Úgy gondolom, hogy egy ilyen kaliberű játékos nagyon fontos lesz számunkra a következő években. Már várom a jövőbeli együttműködést” – fogalmazott a tréner.

A 30 éves Dmitrijeva 2024-ben érkezett a Ferencvároshoz, amellyel Magyar Kupát nyert és meghatározó játékosa volt a csapatnak.