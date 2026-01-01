Rapport egy helyet rontott, Lékó és Gledura maradt előző pozíciójában, Gaál javított a sakkvilágranglistán
A jelenleg 2738 Élő-ponttal rendelkező legjobb magyar játékos, Rapport Richárd egy helyet rontva 14. a sakkozók legfrissebb, január elsejei világranglistáján, míg a honfitárs nagymesterek közül megőrizte pozícióját az első százban Lékó Péter és Gledura Benjámin.
A nemzetközi szövetség (FIDE) honlapján közzétett rangsorban Lékó az egy hónappal ezelőttihez hasonlatosan a 44. helyet foglalja el 2676 ponttal, a 2654 pontos Gledura pedig a 62.
Előbbre lépett ugyanakkor az első számú magyar női sakkozó, a 18 éves Gaál Zsóka, aki 2377 pontjával a felnőtt nőknél a 67.-ről a 64., míg korosztályában, a lányok mezőnyében a kilencedik pozícióból a hatodikra került. Rajta kívül még egy honfitárs található a 100-as listán: a 2344 pontos Gara Anita a 99.
Az újévi rangsorban a lányoknál további egy magyar szerepel a legjobbak között: a legutóbb 76. Karácsonyi Kata 2239 pontjával most a 46. A junior fiúknál nincs magyar sakkozó az első százban.
