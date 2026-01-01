Nemzeti Sportrádió

Rapport egy helyet rontott, Lékó és Gledura maradt előző pozíciójában, Gaál javított a sakkvilágranglistán

I. SZ., MTII. SZ., MTI
Vágólapra másolva!
2026.01.01. 15:11
null
Rapport Richárd (Fotó: Michal Walusza/FIDE)
Címkék
sakkvilágranglista Gaál Zsóka Rapport Richárd Lékó Péter Gledura Benjámin
A jelenleg 2738 Élő-ponttal rendelkező legjobb magyar játékos, Rapport Richárd egy helyet rontva 14. a sakkozók legfrissebb, január elsejei világranglistáján, míg a honfitárs nagymesterek közül megőrizte pozícióját az első százban Lékó Péter és Gledura Benjámin.

A nemzetközi szövetség (FIDE) honlapján közzétett rangsorban Lékó az egy hónappal ezelőttihez hasonlatosan a 44. helyet foglalja el 2676 ponttal, a 2654 pontos Gledura pedig a 62.

Előbbre lépett ugyanakkor az első számú magyar női sakkozó, a 18 éves Gaál Zsóka, aki 2377 pontjával a felnőtt nőknél a 67.-ről a 64., míg korosztályában, a lányok mezőnyében a kilencedik pozícióból a hatodikra került. Rajta kívül még egy honfitárs található a 100-as listán: a 2344 pontos Gara Anita a 99.

Az újévi rangsorban a lányoknál további egy magyar szerepel a legjobbak között: a legutóbb 76. Karácsonyi Kata 2239 pontjával most a 46. A junior fiúknál nincs magyar sakkozó az első százban.

 

sakkvilágranglista Gaál Zsóka Rapport Richárd Lékó Péter Gledura Benjámin
Legfrissebb hírek

Carlsen duplázott, a nőknél Aszaubajeva nyert a villámsakk-vb-n

Egyéb egyéni
2025.12.30. 23:49

Rapport Richárd is asztalhoz ül a rapid és villámsakk-világbajnokságon

Egyéb egyéni
2025.12.25. 17:39

Sakkvilágranglista: Rapport, Lékó és Gledura is előbbre lépett

Egyéb egyéni
2025.12.01. 12:00

Sakk: Rapport Richárd és Lékó Péter is kiesett a világkupán

Egyéb egyéni
2025.11.13. 12:58

Mindkét magyar ismét remizett, Rapportra és Lékóra is rájátszás vár a sakk-vk-n

Egyéb egyéni
2025.11.12. 14:46

Rapport sötéttel, Lékó világossal remizett a sakkvilágkupán

Egyéb egyéni
2025.11.11. 16:03

Cipruson lesz a sakkvilágbajnok-jelöltek 2026-os tornája

Egyéb egyéni
2025.11.10. 20:53

Rapport Richárd Mihail Botvinnik-díjas lett

Egyéb egyéni
2025.11.10. 11:51
Ezek is érdekelhetik