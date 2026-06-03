Atlétika: Molnár Attila örül, hogy a legjobbakkal tud együtt versenyezni

Az FTC sprintere az M4 Sportnak adott hosszabb interjút, melyben elárulta, hogy másfél hete a kínai Hsziamenben rendezett GYL-viadalt megelőzően egy vírusos betegség legyengítette, ez volt az oka, hogy a célegyenesre már nem maradt ereje és elmaradt attól az eredménytől, amit várt magától, 45.49 másodperccel a hetedik lett. Vasárnap Rabatban viszont már gyógyultan futott és bizonyította, hogy jól sikerült a felkészülése.

„Kontrasztos volt ez a két hét, de örülök neki hogy kezdem megmutatni, mit is tudok – mondta Molnár, aki Marokkóban karrierje második legjobb eredményével, 44.73 másodperccel a hatodik helyen végzett – Őszintén szólva nem számítottam arra, hogy Rabatban már saját magamat, az igazi Atit fogom tudni adni a pályán, de sikerült és ennek nagyon örülök.”

Molnár, aki az országos csúcsot 44.55-tel tartja, elárulta, hogy vasárnap eredetileg az egyes pályára került, aminek ideális megfutásáról hosszan beszélt edzőjével a futam előtt, az utolsó pillanatban azonban felszabadult a lényegesen kedvezőbb kilences és sikerült elintéznie, hogy átkerüljön oda.

„Az edzőm azt kérte, hogy legyen tervem az utolsó százra, ne az legyen, hogy elfáradok, mint Kínában. Ne az legyen, hogy fokozatosan lassulok, hanem lehetőleg emelkedő tempójú legyen az utolsó száz méter, mert tudja, hogy képes vagyok rá, csak Kínában ezt nem tudtam megvalósítani. Azt kérte, hogy legyen erre stratégiám, és ki is találtunk rá valamit, ami úgy érzem, hogy működött. Nekem volt a legerősebb utolsó százam a mezőnyben” – idézte fel Molnár, aki ősz óta Femke Bolék csoportjában, a svájci Laurent Meuwly irányításával készül.

A rabati viadalon a magyar futót csak klasszisok tudták megelőzni, az első helyen a GYL tavalyi bajnoka, az amerikai Jacory Patterson végzett 44.11 másodperccel, a második az olimpiai ezüstérmes brit Matthew Hudson-Smith (44.25 mp), a harmadik pedig a fedett pályás világbajnoki második amerikai Khaleb McRae (44.40 mp) lett. Molnár elmondta, élvezi és motiválja, hogy a legjobbak ellen versenyezhet, az pedig külön örömmel tölti el, hogy klasszis riválisai elismerik őt. Erre volt jó példa a rabati viadal, melyen társai, amikor megtudták, hogy nem az egyesen, hanem a kilencesen fog futni, azt mondták, hogy így biztosan jó tempója lesz a futamnak.

„Szó szerint az volt az idézet, hogy »this guy has some engine« (ebben a srácban motor van – a szerk.). Amikor leesik nekem, hogy ők ezt gondolják, az egy jó visszaigazolás” – hangsúlyozta.

Molnár beszélt a svájci trénerrel végzett közös munkáról is, külön kitérve rá, hogy hogy a lehető legprofesszionálisabb munkát végzik, minden apróságra odafigyelve. Elmesélte, gyakorlatilag négyzetmilliméterenként monitorozzák a testét, hogy hol milyen izom van, azért, hogy azokat az izmokat, amelyekre nincs szükség, leépítsék, mert azok csak energiát vesznek el tőle.

A következő versenyéről még nem tudott biztosat mondani. A szombati stockholmi Gyémánt Liga-versenyre a szervezőktől kaptak visszaigazolást, később azonban kiderült, hogy túl sok embernek küldtek ilyet a szervezők, így most bizonytalan, ott lehet-e a rajtnál. Az viszont biztos, hogy június 16-án Ostravában, június 21-én Hengelóban, illetve július 14-én a budapesti Gyulai Memorialon biztosan indul.