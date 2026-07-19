A gyomorprobléma ellenére győzött a vajdasági huszonnégyóráson

– Megnyerte a palicsi huszonnégy órás versenyt: a győzelem volt a célja előzetesen?

– Harmadik alkalommal vettem részt ezen a verseny, és bevallom, nagy tervekkel érkeztem – mondta a Csupasportnak Szennyai Dorián, aki 212.674 kilométert megtéve győzött a palicsi huszonnégy órás versenyen. – Legalább kétszáznegyven kilométert szerettem volna megtenni, de sajnos nem voltak olyan ideálisak a körülmények, hogy ez összejöhetett volna. De abszolút nem vagyok csalódott, mert mindent figyelembe véve így is remek eredményt értem el. Természetesen a győzelem miatt nagyon boldog vagyok.



– Milyen volt a verseny? Miért nem voltak ideálisak a körülmények?

– A rajtnál harmincöt Celsius fokot mutattak a hőmérők és a páratartalom is magasra rúgott. Folyamatosan hűteni és jegelni kellett magam, a sapkám alá vizes pólót tettem, figyeltem mindenre, de még így is leégtem. Néhány napig éreztem is a bőrömön… Előzetesen hat perces tempót lőttem be, ez kellett volna a kétszáznegyven kilométerhez, de sajnos ezt nem lehetett tartani. A lábaimat jónak éreztem, de negyven kilométernél cipőt kellett cserélni, mert éreztem, hogy tör. A másik cipő már nagyszerű volt. Száznyolcvan kilométernél viszont lett egy vízhólyagom, amit a segítőem remekül elláttak. A legmelegebb időszakban, az első hat órában az első és a második helyen haladtam, Nagy Miklóssal folyamatosan előzgettük egymást, és Büki Tivadar is ott volt körülöttünk, de sajnos neki problémái adódtak, és ki kellett állnia. Szóval, Mikivel versenyeztünk egy jót, de közben beszélgettünk és biztattuk egymást. Visszatérve a versenyre, éjszaka is nagyon meleg volt, gyomorproblémáim lettek, de nem a frissítés elhibázása miatt.



– Mi okozta a gyomorproblémáit?

–Sajnos a víz nagyon gyorsan felmelegedett, az pedig nem igazán esett jól… Éjszaka stratégiát váltottam, elhagytam az izotóniás italt és szilárd ételre váltottam. Csak két-három óráig tartott ez a kisebb hullámvölgy, utána minden rendben ment, visszatértem a kezdeti frissítéshez. Ez a hullámvölgy száz és száznegyven kilométer között volt, de onnantól stabilan haladtam megint. Akkor Mikinek volt öt kilométer előnye, de a végére nekem lett tíz. Ő is sok problémával küzdött, de igyekeztük egymást húzni előre. Százhatvan kilométer megtétele után gondoltam, hogy meglesz a győzelem – láttam, hogy ő lassul, míg én gyorsabban tudtam haladni nála.





– Mi volt a legnagyobb nehézség?

– A száztól száznegyven kilométerig tartó rész a gyomorproblémával. Akkor úgy voltam vele, inkább lassabban haladok, pihentetem a gyomromat néhány óráig – szerencsére bejött a terv. Utána sokkal jobban lettem, és ahogyan a tavalyi franciaországi huszonnégy órás világbajnokságon, úgy most is erőt adott a napfelkelte, és gyorsulni is tudtam a végén.



– Tekintsünk egy kicsit előre: milyen céljai vannak a közeljövőben?

– A legközelebbi versenyem a spanyolországi száz kilométeres világbajnokság lesz szeptemberben. A palicsi huszonnégy óráson nyertem egy meghívót egy montenegrói edzőtáborba, így még az is bekerült a naptárba. Ez augusztusban lesz, addig pedig végzem becsülettel az edzéseket.