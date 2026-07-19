Messi: A legjobb dolgok sohasem csak a trófeák voltak, hanem az egész utazás



„Az évek során a legjobb dolgok sohasem csak a trófeák voltak, hanem az egész utazás. Az, hogy minden napot együtt töltöttünk, együtt versenyeztünk, visszajöttünk a nehéz helyzetekből, élvezve minden lépést.”

„Köszönöm a csapattársaimnak, az edzői stábnak és mindenkinek, aki naponta azért dolgozott, hogy a nemzeti csapat egy család maradjon.”

„Bármi történik holnap, ez a csapat olyan történelmet írt, amelyet nem felejtünk el, és senki sem törölhet el. Hajrá, Argentína!”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

DÖNTŐ

21.00: Spanyolország–Argentína, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!