Messi: A legjobb dolgok sohasem csak a trófeák voltak, hanem az egész utazás
Lionel Messi az Instagram-oldalán szombaton megjelent érzelmes üzenettel hangolt a spanyolok elleni vb-döntőre, és mintha már búcsúzkodna az argentín nemzeti csapattól.
„Az évek során a legjobb dolgok sohasem csak a trófeák voltak, hanem az egész utazás. Az, hogy minden napot együtt töltöttünk, együtt versenyeztünk, visszajöttünk a nehéz helyzetekből, élvezve minden lépést.”
„Köszönöm a csapattársaimnak, az edzői stábnak és mindenkinek, aki naponta azért dolgozott, hogy a nemzeti csapat egy család maradjon.”
„Bármi történik holnap, ez a csapat olyan történelmet írt, amelyet nem felejtünk el, és senki sem törölhet el. Hajrá, Argentína!”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
21.00: Spanyolország–Argentína, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Legfrissebb hírek