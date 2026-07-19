Nemzeti Sportrádió

Messi: A legjobb dolgok sohasem csak a trófeák voltak, hanem az egész utazás

R. P.R. P.
2026.07.19. 09:24
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Fotó: Instagram/leomessi
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Lionel Messi vb 2026 Argentína Spanyolország
Lionel Messi az Instagram-oldalán szombaton megjelent érzelmes üzenettel hangolt a spanyolok elleni vb-döntőre, és mintha már búcsúzkodna az argentín nemzeti csapattól.


Az évek során a legjobb dolgok sohasem csak a trófeák voltak, hanem az egész utazás. Az, hogy minden napot együtt töltöttünk, együtt versenyeztünk, visszajöttünk a nehéz helyzetekből, élvezve minden lépést.”

„Köszönöm a csapattársaimnak, az edzői stábnak és mindenkinek, aki naponta azért dolgozott, hogy a nemzeti csapat egy család maradjon.”

„Bármi történik holnap, ez a csapat olyan történelmet írt, amelyet nem felejtünk el, és senki sem törölhet el. Hajrá, Argentína!”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
21.00: Spanyolország–Argentína, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Lionel Messi vb 2026 Argentína Spanyolország
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