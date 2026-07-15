Armand Duplantis: Az elmúlt pár hétben Desh összes számát meghallgattam

A svédek világcsúcstartója februárban jelentette be, hogy ő szerzi és énekli majd el a nemzetközi szövetség (WA) új, szeptemberben a magyar fővárosban debütáló háromnapos csúcsversenyének himnuszát. Duplantis szerdán délelőtt forgatás közben adott lehetőséget a magyar újságíróknak, hogy találkozzanak vele. A Hősök terén rendezett sajtóbeszélgetésen pedig a dal mellett többek között a Világdöntőről, illetve arról is beszélt, hogy mennyiben változtatta meg az életét az, hogy júniusban megnősült.

„A Világdöntő több szempontból is fontos a számomra. Komoly felelősség, hogy én készíthettem el a viadal himnuszát, ugyanakkor nagyon élveztem” – mondta Duplantis. – „Budapestet nagyon szeretem, a stadionban mindig jót lehet ugrani és már izgatottan várom, hogy a verseny alatt a hangszórókból felcsendüljön majd a dalom.”

A szerzeményével kapcsolatban elárulta, hogy ehhez hasonló dalt még nem nagyon készített korábban, ezért is nagyon élvezte a stúdiómunkát. Mint mondta, előzetesen több futball-világbajnoki himnuszt is meghallgatott, de magyar zenékkel, így például Desh dalaival is „megismerkedett”, a mű írása közben pedig a célja az volt, hogy áradjon belőle az energia és a saját sporttal kapcsolatos érzelmeit meg tudja jeleníteni a számban.

Duplantis többször hangsúlyozta, hogy a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban imád versenyezni, 2023-ban világbajnokságot nyert, tavaly és idén pedig a Gyulain győzött. A 2025-ös versenyen ráadásul 6,29 méterre javította a világcsúcsot és kedden biztató kísérlete volt a 6,32 méteres rekordmagasságon.

„Abszolút el tudom képzelni, hogy szeptemberben meg tudom itt dönteni a világcsúcsot és egyértelműen ez a célom. Ebben a stadionban nagyokat tudok ugrani. Tegnap úgy volt egy nagyon jó kísérletem a 6,32-re, hogy egyáltalán nem érzem magam kiemelkedő formában” – jegyezte meg a 26 éves atléta, aki arra a kérdésre, hogy egy szeptemberi világcsúcsjavítást, vagy a slágerlista első helyét választaná csak annyit mondott, talán mindkettő összejön majd neki.

A kétszeres olimpiai bajnok, szabadtéren három, fedettpályán pedig négy világbajnoki címet gyűjtött sportoló beszélt arról is, hogy sokkal érettebb lett 2018 óta, amikor először jutott át a hatméteres álomhatáron, a házassága pedig még tovább formálta az élethez való hozzáállását.

„Próbálok önmagam lehető legjobb verziója lenni, elsősorban a feleségemért, a családomért és mindazokért, akik körülvesznek” – mondta Duplantis. Az atlétikai Világdöntőre szeptember 11. és 13. között kerül sor Budapesten. A viadalon a sportág szűk elitje vesz majd részt, köztük a párizsi olimpia és a tavalyi tokiói szabadtéri világbajnokság győztesei. Az esemény három, egyenként háromórás programból áll majd.