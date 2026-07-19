Rabiot kiakadt: Ez szégyenteljes, olyan viselkedést láttam, amilyet még soha

„Szégyenteljesen kezdtük az első félidőt – panaszkodott a francia válogatott középpályása, Adrien Rabiot a bronzmeccs után. Mint ismert, az angolok 18 perc alatt két gólt szereztek, a szünetben pedig már 4–0-ra vezettek. – Néhány játékostársamnál olyan viselkedést láttam, amit korábban soha. Ez egy kicsit kiábrándító, mert ez volt az utolsó meccs ezen a tornán, amin jó teljesítményt mutathattunk volna.”

Az AC Milan középpályása – akivel kapcsolatban a Le Parisien kiemeli, hogy szintén nem játszott jól és hibázott az angolok második olyan góljánál, amit szögletből szereztek – elmondta, a szünet után javulást tapasztalt.

„A félidőben elbeszélgettünk, azt mondtuk magunknak, hogy büszkeséget kell mutatnunk, és a második félidő már sokkal jobb volt, mert az első félidei viselkedésünk egy része elfogadhatatlan volt” – idézi a Le Parisien Rabiot-t, aki a búcsúzó szövetségi kapitányra, Didier Descahmps-ra is kitért.

„Szerettünk volna győzelemmel zárni, hogy az edzőnk szépen búcsúzhasson, de ez a meccs nem rontja le a francia emberek körében kialakult imázsát” – mondta a 31 éves Rabiot. A Le Parisien megemlíti, hogy 2022 után a második, és könnyen lehet, hogy az utolsó világbajnokságán szerepelt a középpályás, aki hét meccsen lépett pályára a vb-n (a norvégok ellen nem szerepelt), mindig kezdőként és egy kivétellel mindegyik találkozóján végig a pályán maradt (a spanyolok ellen lecserélték a szünetben), az első találkozón, Szenegál ellen gólpasszt adott.