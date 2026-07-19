Nemzeti Sportrádió

Rabiot kiakadt: Ez szégyenteljes, olyan viselkedést láttam, amilyet még soha

P. K.P. K.
2026.07.19. 09:39
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Adrien Rabiot (14) Dider Deschamps szövetségi kapitányról is szót ejtett a bronzmeccs után (Fotó: AFP)
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foci vb 2026 Anglia vb 2026 Adrien Rabiot Franciaország Didier Deschamps
A francia labdarúgó-válogatott középpályása, Adrien Rabiot éles kritikát fogalmazott meg, miután 6–4-re elveszítették az angolok elleni bronzmeccset.

 

„Szégyenteljesen kezdtük az első félidőt – panaszkodott a francia válogatott középpályása, Adrien Rabiot a bronzmeccs után. Mint ismert, az angolok 18 perc alatt két gólt szereztek, a szünetben pedig már 4–0-ra vezettek. – Néhány játékostársamnál olyan viselkedést láttam, amit korábban soha. Ez egy kicsit kiábrándító, mert ez volt az utolsó meccs ezen a tornán, amin jó teljesítményt mutathattunk volna.”   

Az AC Milan középpályása  – akivel kapcsolatban a Le Parisien kiemeli, hogy szintén nem játszott jól és hibázott az angolok második olyan góljánál, amit szögletből szereztek – elmondta, a szünet után javulást tapasztalt.

„A félidőben elbeszélgettünk, azt mondtuk magunknak, hogy büszkeséget kell mutatnunk, és a második félidő már sokkal jobb volt, mert az első félidei viselkedésünk egy része elfogadhatatlan volt” – idézi a Le Parisien Rabiot-t, aki a búcsúzó szövetségi kapitányra, Didier Descahmps-ra is kitért.

„Szerettünk volna győzelemmel zárni, hogy az edzőnk szépen búcsúzhasson, de ez a meccs nem rontja le a francia emberek körében kialakult imázsát” – mondta a 31 éves Rabiot. A Le Parisien megemlíti, hogy 2022 után a második, és könnyen lehet, hogy az utolsó világbajnokságán szerepelt a középpályás, aki hét meccsen lépett pályára a vb-n (a norvégok ellen nem szerepelt), mindig kezdőként és egy kivétellel mindegyik találkozóján végig a pályán maradt (a spanyolok ellen lecserélték a szünetben), az első találkozón, Szenegál ellen gólpasszt adott.

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
BRONZMÉRKŐZÉS
FRANCIAORSZÁG–ANGLIA 4–6 (0–4)
Miami, Miami Stadion, 64 478 néző. Vezette: Jesús Valenzuela (venezuelai)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Gusto (Koundé, 90+1.), I. Konaté (Upamecano, a szünetben), Lacroix, Th. Hernandez (Digne, a szünetben) – Rabiot, Zaire-Emery – Olise, Cherki (Dembélé, a szünetben), D. Doué (Barcola, a szünetben) – Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
ANGLIA: D. Henderson – Quansah, Guéhi (Chalobah, 90+3.), Konsa, Spence – Eze (Bellingham, 79.), Rice, M. Rogers – Saka, Toney (Anderson, 79.), Rashford (Watkins, a szünetben). Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)
Gólszerzők: Mbappé (48., 66.), Barcola (54.), Dembélé (90+6.) ( ill. Rice (3.), Konsa (18.), Saka (37., 45+1., 87. – 11-esből), Bellingham (90+8.)

 

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