Videó: Kovács Bendegúz megszerezte az első gólját az AZ első csapatában

Mint ismeretes, a 19 éves Kovács Bendegúz a tavasszal mutatkozott be a holland AZ Alkmaar első csapatában, gólpasszt már adott (rögtön a bemutatkozásakor az Európa-ligában), szombaton pedig megszerezte az első gólját is Lee-Roy Echteld vezetőedző csapatában.

A belga élvobalbeli Zulte-Waregem elleni, idegenbeli edzőmeccsen csereként állt be a szünetben, és a 81. percben egy jobb oldali szöglet után lőtt négy méterről a kapuba – ő állította be az 1–1-es végeredményt. Ez volt az első nyári edzőmeccs, amelyen Kovács pályára lépett az első csapatban, és rögtön góllal tette emlékezetessé.

KOVÁCS BENDEGÚZ GÓLJA 04:01-NÉL – A VIDEÓHOZ KATT A KÉPRE

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Zulte-Waregem (belga)–AZ Alkmaar (holland) 1–1

AZ: Kovács Bendegúz a szünetben lépett pályára, a 81. percben gólt szerzett.