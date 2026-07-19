Nemzeti Sportrádió

Videó: Kovács Bendegúz megszerezte az első gólját az AZ első csapatában

P. K.P. K.
2026.07.19. 08:36
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Kovács Bendegúz az első gólját lőtte az AZ Alkmaar első csapatában (Fotó: az.nl)
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Kovács Bendegúz AZ Alkmaar Zulte-Waregem
A kétszeres magyar válogatott csatár, Kovács Bendegúz felkészülési meccsen megszerezte az első gólját az AZ Alknmaar első csatpatában.

 

Mint ismeretes, a 19 éves Kovács Bendegúz a tavasszal mutatkozott be a holland AZ Alkmaar első csapatában, gólpasszt már adott (rögtön a bemutatkozásakor az Európa-ligában), szombaton pedig megszerezte az első gólját is Lee-Roy Echteld vezetőedző csapatában.

A belga élvobalbeli Zulte-Waregem elleni, idegenbeli edzőmeccsen csereként állt be a szünetben, és a 81. percben egy jobb oldali szöglet után lőtt négy méterről a kapuba – ő állította be az 1–1-es végeredményt. Ez volt az első nyári edzőmeccs, amelyen Kovács pályára lépett az első csapatban, és rögtön góllal tette emlékezetessé.

 

KOVÁCS BENDEGÚZ GÓLJA 04:01-NÉL – A VIDEÓHOZ KATT A KÉPRE

 

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Zulte-Waregem (belga)–AZ Alkmaar (holland) 1–1
AZ: Kovács Bendegúz a szünetben lépett pályára, a 81. percben gólt szerzett.

 

Kovács Bendegúz AZ Alkmaar Zulte-Waregem
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