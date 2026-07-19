Mbappé: Örültem volna, ha nem én vagyok a gólkirály, de a döntőben játszunk ehelyett

„Elveszítettük a mérkőzést, mert az első félidő borzalmas volt, de reagáltunk erre. Képesek voltunk arra hogy nagyon jó teljesítményt nyújtsunk a második félidőben. Két lehetőségünk volt az egyenlítésre, de sajnálatos módon ez nem sikerült. Ez az én hibám, mert az elő félidőben nem jól végeztem a munkámat, de legalább egy nagyon jó meccset láthattak a nézők. Persze jobb lett volna harmadikként zárni a tornát” – értékelt a lefújást követően Didier Deschamps.

A francia válogatott leköszönő szövetségi kapitánya így folytatta: „Nagy ambícióval kezdtük az egész tornát, és sok pozitív dolgot tettük. Teljesen elrontottuk a spanyol meccset, de ez a sok energia nem vész el. Ennek a csapatnak remek játékosai vannak, sokan fiatalok és ez óriási alapanyag a jövőre nézve. Ez nagy kaland volt. Nyolc hét telt el, mióta elkezdtük a felkészülést, ez nagyszerű volt, ezért is vagyunk csalódottak, de megvolt a lehetőségünk arra, hogy érzelmeket váltsunk ki és sok tízmillió francia osztozott ezekben az érzelmekben. Csalódottak vagyunk, de ilyen a világbajnokság.”

„Sok köszönetet kaptam már nagyon sok embertől. Nekem is köszönetet kell mondanom rengeteg embernek: itt vannak a segítők, a csapat, akik tele voltak bizalommal, és önbizalommal. Mindenki azt akarta, hogy olyan messzire jussunk, amennyire tudunk és hogy ez a francia csapat a csúcson legyen. A labdarúgó pályafutásban nincs annál szebb, mint amikor a francia mezt viselheti az ember, én 25 évig megtehettem ezt és nagyon örülök ennek” – búcsúzott el Deschamps.