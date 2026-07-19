Nemzeti Sportrádió

Mbappé: Örültem volna, ha nem én vagyok a gólkirály, de a döntőben játszunk ehelyett

B. A. P.B. A. P.
2026.07.19. 02:17
null
Kylian Mbappé tíz góllal zárt a 2026-os világbajnokságot (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Anglia Kylian Mbappé Franciaország Didier Deschamps
Anglia 6–4-re legyőzte Franciaországot a labdarúgó-világbajnokság bronzmérkőzésén. A vereséget követően francia részről Didier Deschamps szövetségi kapitány, és a duplázó Kylian Mbappé nyilatkozott.

„Elveszítettük a mérkőzést, mert az első félidő borzalmas volt, de reagáltunk erre. Képesek voltunk arra hogy nagyon jó teljesítményt nyújtsunk a második félidőben. Két lehetőségünk volt az egyenlítésre, de sajnálatos módon ez nem sikerült. Ez az én hibám, mert az elő félidőben nem jól végeztem a munkámat, de legalább egy nagyon jó meccset láthattak a nézők. Persze jobb lett volna harmadikként zárni a tornát” – értékelt a lefújást követően Didier Deschamps.

A francia válogatott leköszönő szövetségi kapitánya így folytatta: „Nagy ambícióval kezdtük az egész tornát, és sok pozitív dolgot tettük. Teljesen elrontottuk a spanyol meccset, de ez a sok energia nem vész el. Ennek a csapatnak remek játékosai vannak, sokan fiatalok és ez óriási alapanyag a jövőre nézve. Ez nagy kaland volt. Nyolc hét telt el, mióta elkezdtük a felkészülést, ez nagyszerű volt, ezért is vagyunk csalódottak, de megvolt a lehetőségünk arra, hogy érzelmeket váltsunk ki  és sok tízmillió francia osztozott ezekben az érzelmekben. Csalódottak vagyunk, de ilyen a világbajnokság.”

„Sok köszönetet kaptam már nagyon sok embertől. Nekem is köszönetet kell mondanom rengeteg embernek: itt vannak a segítők, a csapat, akik tele voltak bizalommal, és önbizalommal. Mindenki azt akarta, hogy olyan messzire jussunk, amennyire tudunk és hogy ez a francia csapat a csúcson legyen. A labdarúgó pályafutásban nincs annál szebb, mint amikor a francia mezt viselheti az ember, én 25 évig megtehettem ezt és nagyon örülök ennek” – búcsúzott el Deschamps.

Foci vb 2026
34 perce

Thomas Tuchel: Egy idő után már nem tudtam számolni a gólokat

Saka: Jude jött oda elsőként, hogy rúgjam én a tizenegyest a mesterhármasért.

Ezt követően Kylian Mbappé is nyilatkozott. „Nem tudom, hogy érzek. Két nagyon különböző félidőt láthattunk. Az első félidő miatt néhányan azt gondolhatták, hogy csak szórakoztunk, nem tiszteltük az ellenfelet és a válogatott mezt. De azt kell mondjam itt emberek vannak, nem voltunk ott a meccsben, és ők felébresztettek minket. A második félidőben visszajöttünk, méghozzá erősebben. Elit játékot mutattunk, megnyertük a második félidőt, de nem nyertük meg a mérkőzést. Csalódott vagyok Deschamps miatt, mert szerettünk volna a munkája és az életpályája előtt tisztelegni és az első félidőben nem ezt tettük, de nem ez volt a célunk. Hálásak vagyunk a szövetségi kapitánynak, továbbra is legenda marad.” 

A Real Madrid támadója végül tíz góllal és négy gólpasszal zárta a tornát, és 22 góljával a világbajnoki örökranglista élére állt. „Lionel Messi mindig szokott gólt lőni, ha játszik. Örültem volna, ha nem én vagyok a gólkirály, de a döntőben játszunk ehelyett. Ez az örökségem része, de nem ez az első dolog, ami a mai meccs után az eszembe jut.”

Kapcsolódó tartalom

Mbappé gólok, Olise gólpasszok terén hengerelt, de nem róluk szólt minden idők leggólgazdagabb bronzmérkőzése – statisztikák

Ez volt a hatodik vb-meccs, amelyen legalább tíz gól esett, ebből kettőn Magyarország is szerepet játszott.

A vb-történelem legjobb meccsét láttuk? Anglia kis híján leadta négygólos előnyét, de Saka triplájával bronzérmes!

Kylian Mbappé tíz góllal áll a góllövőlista élén, de az örökös rangsorban is megelőzte Messit – egyelőre.

 

foci vb 2026 Anglia Kylian Mbappé Franciaország Didier Deschamps
Legfrissebb hírek

Bukayo Sakát választották meg a meccs legjobbjának

Foci vb 2026
5 perce

Íme, a bronzmeccs 20 másodperces mémösszefoglalója!

Foci vb 2026
24 perce

Thomas Tuchel: Egy idő után már nem tudtam számolni a gólokat

Foci vb 2026
34 perce

Statisztikák: Franciaország mindig gólgazdag bronzmérkőzést játszik, ez sem volt kivétel

Foci vb 2026
1 órája

Mbappé gólok, Olise gólpasszok terén hengerelt, de nem róluk szólt minden idők leggólgazdagabb bronzmérkőzése – statisztikák

Foci vb 2026
1 órája

A mieink Salvador-verése óta nem volt ennyi gól egy vb-meccsen

Foci vb 2026
1 órája

A vb-történelem legjobb meccsét láttuk? Anglia kis híján leadta négygólos előnyét, de Saka triplájával bronzérmes!

Foci vb 2026
1 órája

Már Mbappé áll a vb örök-góllövőlistájának élén

Foci vb 2026
2 órája