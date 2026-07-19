Mbappé: Örültem volna, ha nem én vagyok a gólkirály, de a döntőben játszunk ehelyett
„Elveszítettük a mérkőzést, mert az első félidő borzalmas volt, de reagáltunk erre. Képesek voltunk arra hogy nagyon jó teljesítményt nyújtsunk a második félidőben. Két lehetőségünk volt az egyenlítésre, de sajnálatos módon ez nem sikerült. Ez az én hibám, mert az elő félidőben nem jól végeztem a munkámat, de legalább egy nagyon jó meccset láthattak a nézők. Persze jobb lett volna harmadikként zárni a tornát” – értékelt a lefújást követően Didier Deschamps.
A francia válogatott leköszönő szövetségi kapitánya így folytatta: „Nagy ambícióval kezdtük az egész tornát, és sok pozitív dolgot tettük. Teljesen elrontottuk a spanyol meccset, de ez a sok energia nem vész el. Ennek a csapatnak remek játékosai vannak, sokan fiatalok és ez óriási alapanyag a jövőre nézve. Ez nagy kaland volt. Nyolc hét telt el, mióta elkezdtük a felkészülést, ez nagyszerű volt, ezért is vagyunk csalódottak, de megvolt a lehetőségünk arra, hogy érzelmeket váltsunk ki és sok tízmillió francia osztozott ezekben az érzelmekben. Csalódottak vagyunk, de ilyen a világbajnokság.”
„Sok köszönetet kaptam már nagyon sok embertől. Nekem is köszönetet kell mondanom rengeteg embernek: itt vannak a segítők, a csapat, akik tele voltak bizalommal, és önbizalommal. Mindenki azt akarta, hogy olyan messzire jussunk, amennyire tudunk és hogy ez a francia csapat a csúcson legyen. A labdarúgó pályafutásban nincs annál szebb, mint amikor a francia mezt viselheti az ember, én 25 évig megtehettem ezt és nagyon örülök ennek” – búcsúzott el Deschamps.
Ezt követően Kylian Mbappé is nyilatkozott. „Nem tudom, hogy érzek. Két nagyon különböző félidőt láthattunk. Az első félidő miatt néhányan azt gondolhatták, hogy csak szórakoztunk, nem tiszteltük az ellenfelet és a válogatott mezt. De azt kell mondjam itt emberek vannak, nem voltunk ott a meccsben, és ők felébresztettek minket. A második félidőben visszajöttünk, méghozzá erősebben. Elit játékot mutattunk, megnyertük a második félidőt, de nem nyertük meg a mérkőzést. Csalódott vagyok Deschamps miatt, mert szerettünk volna a munkája és az életpályája előtt tisztelegni és az első félidőben nem ezt tettük, de nem ez volt a célunk. Hálásak vagyunk a szövetségi kapitánynak, továbbra is legenda marad.”
A Real Madrid támadója végül tíz góllal és négy gólpasszal zárta a tornát, és 22 góljával a világbajnoki örökranglista élére állt. „Lionel Messi mindig szokott gólt lőni, ha játszik. Örültem volna, ha nem én vagyok a gólkirály, de a döntőben játszunk ehelyett. Ez az örökségem része, de nem ez az első dolog, ami a mai meccs után az eszembe jut.”