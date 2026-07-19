Nemzeti Sportrádió

Tízgólos őrült meccsen szerezte meg a vb-bronzérmert Anglia – galéria

B. A. P.B. A. P.
2026.07.19. 03:08
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Címkék
foci vb 2026 Anglia Franciaország galéria
A labdarúgó-világbajnokság bronzmérkőzésén Anglia 6–4-re felülmúlta Franciaországot. Nézze meg a mérkőzés legemlékezetesebb pillanatait galériánk segítségével!
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fotó 2026.07.19.

Vb 2026, bronzmérkőzés: Franciaország–Anglia 4–6 (Fotók: Getty Images)

 

foci vb 2026 Anglia Franciaország galéria
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