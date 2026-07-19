Tízgólos őrült meccsen szerezte meg a vb-bronzérmert Anglia – galéria

A labdarúgó-világbajnokság bronzmérkőzésén Anglia 6–4-re felülmúlta Franciaországot. Nézze meg a mérkőzés legemlékezetesebb pillanatait galériánk segítségével!

fotó Vb 2026, bronzmérkőzés: Franciaország–Anglia 4–6 (Fotók: Getty Images)