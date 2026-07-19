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Tízgólos őrült meccsen szerezte meg a vb-bronzérmert Anglia – galéria
B. A. P.
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2026.07.19. 03:08
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Címkék
foci vb 2026
Anglia
Franciaország
galéria
A labdarúgó-világbajnokság bronzmérkőzésén Anglia 6–4-re felülmúlta Franciaországot. Nézze meg a mérkőzés legemlékezetesebb pillanatait galériánk segítségével!
fotó
2026.07.19.
Vb 2026, bronzmérkőzés: Franciaország–Anglia 4–6 (Fotók: Getty Images)
foci vb 2026
Anglia
Franciaország
galéria
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