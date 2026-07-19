Nemzeti Sportrádió

Videó: tekintse meg a 10 gólos francia–angol bronzmeccs összefoglalóját!

2026.07.19. 07:35
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A Franciaország–Anglia bronzmérkőzés örökre emlékezetes marad (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Anglia vb 2026 Franciaország
A labdarúgó-világbajnokság olyan bronzcsatát hozott, amit érdemes még néhányszor visszanézni. Itt a Franciaország–Anglia (4–6) mérkőzés rövid összefoglalója!

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
BRONZMÉRKŐZÉS
FRANCIAORSZÁG–ANGLIA 4–6 (0–4)
Miami, Miami Stadion, 64 478 néző. Vezette: Jesús Valenzuela (venezuelai)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Gusto (Koundé, 90+1.), I. Konaté (Upamecano, a szünetben), Lacroix, Th. Hernandez (Digne, a szünetben) – Rabiot, Zaire-Emery – Olise, Cherki (Dembélé, a szünetben), D. Doué (Barcola, a szünetben) – Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
ANGLIA: D. Henderson – Quansah, Guéhi (Chalobah, 90+3.), Konsa, Spence – Eze (Bellingham, 79.), Rice, M. Rogers – Saka, Toney (Anderson, 79.), Rashford (Watkins, a szünetben). Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)
Gólszerzők: Mbappé (48., 66.), Barcola (54.), Dembélé (90+6.) ( ill. Rice (3.), Konsa (18.), Saka (37., 45+1., 87. – 11-esből), Bellingham (90+8.)

 

 

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