Videó: tekintse meg a 10 gólos francia–angol bronzmeccs összefoglalóját!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

BRONZMÉRKŐZÉS

FRANCIAORSZÁG–ANGLIA 4–6 (0–4)

Miami, Miami Stadion, 64 478 néző. Vezette: Jesús Valenzuela (venezuelai)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Gusto (Koundé, 90+1.), I. Konaté (Upamecano, a szünetben), Lacroix, Th. Hernandez (Digne, a szünetben) – Rabiot, Zaire-Emery – Olise, Cherki (Dembélé, a szünetben), D. Doué (Barcola, a szünetben) – Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

ANGLIA: D. Henderson – Quansah, Guéhi (Chalobah, 90+3.), Konsa, Spence – Eze (Bellingham, 79.), Rice, M. Rogers – Saka, Toney (Anderson, 79.), Rashford (Watkins, a szünetben). Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)

Gólszerzők: Mbappé (48., 66.), Barcola (54.), Dembélé (90+6.) ( ill. Rice (3.), Konsa (18.), Saka (37., 45+1., 87. – 11-esből), Bellingham (90+8.)