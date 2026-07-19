Thomas Tuchel: Egy idő után már nem tudtam számolni a gólokat

„Ez olyan volt, mint ha négy mérkőzést láthattunk volna egybesűrítve. Az első félidő őrült, míg a második turbulens volt, s szerintem látható volt, mit jelent egy plusz nap pihenő. Teljesen kikészültünk és elfáradtunk az elmúlt hetekben, a srácok minden dicséretet megérdemelnek a mentalitásukért. Féltem a fizikai terheléstől, mivel a franciák többet pihenhettek és könnyebb volt a programjuk is. (...) Mi játszottunk hosszabbítást a hőségben, de játszottunk nagyon magasan fekvő pályán is, s ez ki is jött a második félidőben görcsök formájában. Ezzel együtt a fáradtság miatt nem aggódtam, mert ez a csapat valami különlegeset hozott létre, s ma is megmutatta, mire képes” – értékelt a BBC-nek (az interjút a Sky Sports szemlézte – a szerk.) az angolok szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel. A német szakember hozzátette, hogy az elődöntőben megérzésből játszatta Rogerst Saka helyén.

„Bukayo megmutatta, miért egy kulcsjátékos, de ezt eddig sem vonta kétségbe senki. Egy darabig nem esett le, hogy mesterhármast szerzett, mert egy idő után már nem tudtam számolni a gólokat – folytatta Tuchel. – Az ilyen meccsek és a csapat küzdőszelleme komoly energiát ad, a szomorúság csak ezután jön majd. Még mindig érezzük a kiesés okozta fájdalmat, hiszen tudjuk, hogy holnap játsszák a döntőt. El fog ez tartani egy darabig, de összességében ez a siker több energiát adott, mint amennyit elvett.”

A szövetségi kapitány leszögezte: Anglia a franciák legyőzésével tovább fejlődött és átugrotta a két csapat közötti szakadékot, s a következő nagy feladat Spanyolország legyőzése lesz a Nemzetek Ligájában.

Bukayo Saka lett a meccs legjobbja (Fotó: Getty Images)

„Őrült mérkőzés volt. Nyilván még csalódottak vagyunk a döntő elszalasztása miatt, de elértük az ország legjobb vb-eredményét az elmúlt 60 évben, így elégedett vagyok a végeredménnyel. (...) Az első félidőt mi, a másodikat ők nyerték meg, de szereztünk két gólt, ami elég volt a sikerhez” – így a meccsen három gólt szerző Bukayo Saka, aki a tizenegyesről is beszélt, ahol a labda először Jude Bellingham kezében volt.

„Jude nem rúgta volna el. Elsőként jött oda hozzám, hogy rúgjam én a tizenegyest a mesterhármasért. Azért fogta meg a labdát, mert néhány francia játékos megpróbált megzavarni” – mondta a klubszinten az Arsenalt erősítő szélső, megjegyezve, hogy ugyan szeretett volna többet játszani a tornán, de neki elsősorban a pályán kell „beszélnie”, nem a meccs után.