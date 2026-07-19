Mbappé gólok, Olise gólpasszok terén hengerelt, de nem róluk szólt minden idők leggólgazdagabb bronzmérkőzése – statisztikák
Declan Rice 2 perc 14 másodperc után betalált, legutóbb Luke Shaw szerzett ilyen hamar gólt Angliának tétmérkőzésen, a védő 2021-ben az Olaszország elleni Eb-döntőben a második percben szerzett vezetést a szigetországiaknak.
Rice aztán kiosztott egy gólpasszt Ezri Konsának. Franciaország ezt megelőzően legutóbb 2008-ban került kétgólos hátrányba egy meccs első 20 percében. Akkor Románia vezetett 2–0-ra, de 2–2 lett a vb-selejtező vége. Rice lett David Beckham óta (2002) az első angol játékos, aki két asszisztot jegyez egy vb-n szögletet követően. Rice egyébként a hatodik angol, aki gólt és gólpasszt is jegyez egy vb-meccsen.
A szünetig négyet lőtt Anglia. Franciaország legutóbb az 1968-as Jugoszlávia elleni Eb-selejtezőn kapott négy gólt egy félidő alatt. Angliának hét kaput eltaláló lövése volt az első félidőben, ennyit még sose ért el világbajnokságon.
A Declan Rice, Bukayo Saka a második arsenalos duó, amelyik mindkét tagja betalál egy világbajnoki meccsen. Korábban 1998-ban Dennis Bergkamp és Marc Overmars volt eredményes Dél-Korea ellen. Az 1994-es világbajnokság bronzmeccsén – szintén az Egyesült Államokban – Svédország is már a félidőben 4–0-ra vezetett Bulgária ellen, ott azonban ez a végeredmény is volt.
A szünet után hamar jött a francia szépítés. Michael Olise megszerezte hatodik gólpasszát, amivel megelőzte Pelét. Csak Fritz Walter (8 1954-ben) és Kopa (8 1958-ban) szerzett nála többet egy világbajnokságon. Az első francia gólt Kylian Mbappé szerezte, aki így beérte Lionel Messit a világbajnoki örökranglistán (21 gól), míg a mostani tornán a góllövő lista élére állt. Nem sokkal később Mbappé – ismét Olise gólpassza után – megszerezte második gólját, így a világbajnoki örökranglista élére állt. Mbappé a negyedik játékos a világbajnokságok történelmében, aki egy tornán legalább tíz gólt szerzett. Korábban erre csak Gerd Müller (10 gól 1970-ben), Kocsis Sándor (11 gól 1954-ben) és Just Fontaine (13 gól 1958-ban) volt képes.
Kylian Mbappé lőlapja a világbajnokságokon. A Real Madrid támadójának már 66 gólja van a válogatottban, ezzel megelőzte a válogatottsági örökranglistán a 65 gólig jutó Dider Drogbát.
Saka a második félidőben büntetőből szerezte meg harmadik gólját. Ő a negyedik angol játékos (Geoff Hurst, Gary Lineker, Harry Kane), aki triplázik a világbajnokságon.
Olise végül hét gólpasszal zárta a tornát, ebből ötöt Mbappénak osztott ki, ez pedig rekord. Ahogy az is, hogy nála senkinek nem volt több asszisztja akcióból egy világbajnokságon.
Az utolsó francia gólt a csereként beálló Ousmane Dembélé szerezte, akinek így már hat vb-gólja van, csak úgy, mint Thierry Henry-nak. Csak Mbappé és Fontaine van előttük a francia játékosok közül.
A végeredmény 6–4 lett Angliának. Ez volt a világbajnokságok történetének hatodik mérkőzése, amelyen legalább tíz gólt volt. Az előző ötből kettőnél Magyarország is játszott (1954 Nyugat-Németország ellen 8–3 és 1982-ben El Salvador ellen 10–1).
A végeredményt beállót Jude Bellingham hét góllal zárta a tornát. Ennyit egy angol játékos sem szerzett egy világbajnokságon.
Didier Deschamps tehát vereséggel búcsúzott a francia válogatottól. 27 vb-meccsen húszat nyert meg Franciaország Deschamps vezetésével, ami 74százalékos győzelmi mutatót. A legalább tíz meccsen csapatukat irányító szövetségi kapitányok közül csak Tele Santana (tíz meccs, nyolc győzelem) és Lionel Scaloni (14 meccs, 11 győzelem) áll előtte.
Franciaországnak ez volt a negyedik bronzmérkőzése. Ezeken összesen 30 gól esett, kettőt megnyertek a franciák, kettőt elbuktak.
A 2026-os világbajnokságon ezen a meccsen volt a legtöbb gól (10), a legtöbb kaput eltaláló lövés (20) és a legmagasabb várható gól (5.69 xG). Ez volt minden idők legtöbb gólját hozó világbajnoki bronzmérkőzése.