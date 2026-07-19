Mbappé gólok, Olise gólpasszok terén hengerelt, de nem róluk szólt minden idők leggólgazdagabb bronzmérkőzése – statisztikák

Declan Rice 2 perc 14 másodperc után betalált, legutóbb Luke Shaw szerzett ilyen hamar gólt Angliának tétmérkőzésen, a védő 2021-ben az Olaszország elleni Eb-döntőben a második percben szerzett vezetést a szigetországiaknak.

2:14 - Declan Rice has scored England's earliest goal in a competitive fixture since Luke Shaw netted inside two minutes in the EURO 2020 final against Italy.



Matters. pic.twitter.com/0dge7pnfkT — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026

Rice aztán kiosztott egy gólpasszt Ezri Konsának. Franciaország ezt megelőzően legutóbb 2008-ban került kétgólos hátrányba egy meccs első 20 percében. Akkor Románia vezetett 2–0-ra, de 2–2 lett a vb-selejtező vége. Rice lett David Beckham óta (2002) az első angol játékos, aki két asszisztot jegyez egy vb-n szögletet követően. Rice egyébként a hatodik angol, aki gólt és gólpasszt is jegyez egy vb-meccsen.

2008 - La France n'avait plus été menée de deux buts dans les 20 premières minutes d'un match depuis octobre 2008 en phase de qualifications pour la Coupe du Monde contre la Roumanie (2-2 en fin de match).



Absents. pic.twitter.com/69asRDcg7R — OptaJean (@OptaJean) July 18, 2026

A szünetig négyet lőtt Anglia. Franciaország legutóbb az 1968-as Jugoszlávia elleni Eb-selejtezőn kapott négy gólt egy félidő alatt. Angliának hét kaput eltaláló lövése volt az első félidőben, ennyit még sose ért el világbajnokságon.

4 - France have conceded four first half goals for the first time since a EURO qualification match against Yugoslavia in April 1968.



WOW. pic.twitter.com/SePSwONNA8 — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026

A Declan Rice, Bukayo Saka a második arsenalos duó, amelyik mindkét tagja betalál egy világbajnoki meccsen. Korábban 1998-ban Dennis Bergkamp és Marc Overmars volt eredményes Dél-Korea ellen. Az 1994-es világbajnokság bronzmeccsén – szintén az Egyesült Államokban – Svédország is már a félidőben 4–0-ra vezetett Bulgária ellen, ott azonban ez a végeredmény is volt.

2 – Declan Rice und Bukayo Saka sind erst das zweite Arsenal-Duo, das in einem Weltmeisterschaftsspiel jeweils ein Tor erzielte – nach Marc Overmars und Dennis Bergkamp 1998 für die Niederlande gegen Südkorea.



Gunners. pic.twitter.com/DYGPmkzHp8 — OptaFranz (@OptaFranz) July 18, 2026

A szünet után hamar jött a francia szépítés. Michael Olise megszerezte hatodik gólpasszát, amivel megelőzte Pelét. Csak Fritz Walter (8 1954-ben) és Kopa (8 1958-ban) szerzett nála többet egy világbajnokságon. Az első francia gólt Kylian Mbappé szerezte, aki így beérte Lionel Messit a világbajnoki örökranglistán (21 gól), míg a mostani tornán a góllövő lista élére állt. Nem sokkal később Mbappé – ismét Olise gólpassza után – megszerezte második gólját, így a világbajnoki örökranglista élére állt. Mbappé a negyedik játékos a világbajnokságok történelmében, aki egy tornán legalább tíz gólt szerzett. Korábban erre csak Gerd Müller (10 gól 1970-ben), Kocsis Sándor (11 gól 1954-ben) és Just Fontaine (13 gól 1958-ban) volt képes.

Most assists in a single World Cup:



6 — Michael Olise in 2026

6 — Pelé in 1970 pic.twitter.com/VWZRWKUSzK — StatMuse FC (@statmusefc) July 18, 2026

Kylian Mbappé has now scored more World Cup goals than any other player in history (22). 🐐 pic.twitter.com/g4XmBgVHgD — Squawka (@Squawka) July 18, 2026

Kylian Mbappé lőlapja a világbajnokságokon. A Real Madrid támadójának már 66 gólja van a válogatottban, ezzel megelőzte a válogatottsági örökranglistán a 65 gólig jutó Dider Drogbát.

The leading World Cup goalscorer at 27 years old. pic.twitter.com/3bn6PlsGaf — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 18, 2026

Saka a második félidőben büntetőből szerezte meg harmadik gólját. Ő a negyedik angol játékos (Geoff Hurst, Gary Lineker, Harry Kane), aki triplázik a világbajnokságon.

Only four men have scored a World Cup hat-trick for England:



◎ Geoff Hurst (1966)

◎ Gary Lineker (1986)

◎ Harry Kane (2018)

◉ Bukayo Saka (2026)



Joining some legendary names. 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/5sBFTUzapo — Squawka (@Squawka) July 18, 2026

Olise végül hét gólpasszal zárta a tornát, ebből ötöt Mbappénak osztott ki, ez pedig rekord. Ahogy az is, hogy nála senkinek nem volt több asszisztja akcióból egy világbajnokságon.

7 - Michael Olise a délivré sept assists sur cette Coupe du Monde 2026, battant le record de Pelé (6 en 1970) depuis qu’Opta analyse la compétition (1966).



Cinq de ces assists ont été à destination de Kylian Mbappé, record pour un joueur vers un autre sur la période.



Connexion. pic.twitter.com/lBimAApsL3 — OptaJean (@OptaJean) July 18, 2026

Az utolsó francia gólt a csereként beálló Ousmane Dembélé szerezte, akinek így már hat vb-gólja van, csak úgy, mint Thierry Henry-nak. Csak Mbappé és Fontaine van előttük a francia játékosok közül.

Ousmane Dembélé has now scored the same amount of World Cup goals for France as Thierry Henry (6).



Only Kylian Mbappe and Just Fontaine have scored more for Les Bleus. 🇫🇷 pic.twitter.com/OOdDBHXTnF — Squawka (@Squawka) July 18, 2026

A végeredmény 6–4 lett Angliának. Ez volt a világbajnokságok történetének hatodik mérkőzése, amelyen legalább tíz gólt volt. Az előző ötből kettőnél Magyarország is játszott (1954 Nyugat-Németország ellen 8–3 és 1982-ben El Salvador ellen 10–1).

A végeredményt beállót Jude Bellingham hét góllal zárta a tornát. Ennyit egy angol játékos sem szerzett egy világbajnokságon.

7 - Jude Bellingham’s seven goals are the outright most ever by an England player at a single FIFA World Cup or UEFA European Championship tournament.



Heroic. pic.twitter.com/cWqwzTKBwe — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026

Didier Deschamps tehát vereséggel búcsúzott a francia válogatottól. 27 vb-meccsen húszat nyert meg Franciaország Deschamps vezetésével, ami 74százalékos győzelmi mutatót. A legalább tíz meccsen csapatukat irányító szövetségi kapitányok közül csak Tele Santana (tíz meccs, nyolc győzelem) és Lionel Scaloni (14 meccs, 11 győzelem) áll előtte.

80% - Didier Deschamps se despede da França vencendo 74% de suas partidas como técnico em Copa do Mundo (20V/27J). Entre os treinadores com pelo menos 10 jogos, só dois o superam:



▶️ Telê Santana: 80% (8V/10J)

▶️ Lionel Scaloni: 79% (11V/14J)



Mestre. pic.twitter.com/CtFme7kbRH — OptaJoao (@OptaJoao) July 18, 2026

Franciaországnak ez volt a negyedik bronzmérkőzése. Ezeken összesen 30 gól esett, kettőt megnyertek a franciák, kettőt elbuktak.

30 - La France en match pour la troisième place à la Coupe du Monde :



✅6-3 contre l'Allemagne 🇩🇪 en 1958

❌2-3 contre la Pologne 🇵🇱 en 1982

✅4-2 contre la Belgique 🇧🇪 en 1986

❌4-6 contre l'Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 en 2026



4 matches : 30 buts (16 pour, 14 contre) 🍿



Spectacle. pic.twitter.com/xUkClY2I9L — OptaJean (@OptaJean) July 18, 2026

A 2026-os világbajnokságon ezen a meccsen volt a legtöbb gól (10), a legtöbb kaput eltaláló lövés (20) és a legmagasabb várható gól (5.69 xG). Ez volt minden idők legtöbb gólját hozó világbajnoki bronzmérkőzése.

France 4-6 England



One of the most entertaining games in FIFA World Cup history. pic.twitter.com/Y9Cv8pTzTf — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 18, 2026

ÉLŐ, SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!