Így nyerte meg világcsúccsal egy robot a pekingi félmaratont – videó

2026.04.19. 13:28
Shandian, a világcsúcstartó robot (Fotó: AFP)
félmaraton Shandian atlétika
Egy kínai humanoid robot 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a pekingi félmaratont, jelentősen gyorsabban, mint amennyi az emberi rekord a 21.0975 kilométeres távon.

 

A hatalmas nemzetközi médiaérdeklődés mellett lezajlott viadalon tizenkétezer futó, s egy külön kijelölt pályán háromszáz robot indult, utóbbiak közül elsőként – a teljes mezőnyt alaposan megelőzve – a Shandian (Villám) nevű intelligens gép ért elsőként célba. Menetideje csaknem hét perccel volt jobb, mint az ugandai Jacob Kiplimóé, aki idén március 8-án, a lisszaboni félmaratoni versenyen 57 perc 20 másodperccel állította fel a táv érvényben levő világcsúcsát.

Az e hétvégi pekingi eseményen az emberi viadalt kínaiak, a férfiaknál 1 óra 7 perc 47 másodperccel, a nőknél 1 óra 18 perc 6 másodperccel nyerték. Humanoid robotokkal több mint 100 csapat képviseltette magát, közülük öt csapat nemzetközi volt. Az első ilyen szuperrobotos félmaratonit ugyancsak a kínai fővárosban tavaly áprilisban rendezték meg, az akkor győztes gép 2 óra 40 perc alatt teljesítette a távot.

 

 

Atlétika: Marton Zsófi már a saját csúcsát is megdöntötte súlylökésben

Utánpótlássport
Tegnap, 8:57

A WA elutasította tizenegy, Törökországba tartó atléta országváltási kérelmét

Atlétika
2026.04.16. 16:53

Gyémánt Liga: bizonyos versenyszámokban emelkednek a pénzdíjak

Atlétika
2026.04.15. 16:50

London Marathon: nem indul az olimpiai és világbajnok Jepchirchir

Atlétika
2026.04.14. 13:47

Bajnoknak született – sztárportré Simon Ehammerről

Képes Sport
2026.04.13. 17:33

Kalapácsvetés: Halász Bence ismét 80 méter felett

Atlétika
2026.04.12. 17:07

NS-képeslap: Véső úti sportközpont – a szolnoki sport modern otthona

Egyéb egyéni
2026.04.09. 10:39

Gyász: elhunyt a legendás diszkoszvető, Bugár Imre

Atlétika
2026.04.09. 09:41
Ezek is érdekelhetik