Gyurta Dániel a Nemzetközi Cselgáncsszövetség nagykövete lett

2026.02.15. 13:59
Az olimpia arany- és ezüstérmes, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok Gyurta Dániel a Nemzetközi Cselgáncsszövetség nagykövete lett – számolt be róla a közösségi médiában.

 

„Béke. Egység. Barátság” – írta Facebook-oldalán London olimpiai bajnoka, a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke.

 

