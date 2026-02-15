Gyurta Dániel a Nemzetközi Cselgáncsszövetség nagykövete lett
Az olimpia arany- és ezüstérmes, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok Gyurta Dániel a Nemzetközi Cselgáncsszövetség nagykövete lett – számolt be róla a közösségi médiában.
„Béke. Egység. Barátság” – írta Facebook-oldalán London olimpiai bajnoka, a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke.
