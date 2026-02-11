Femke Bol fedett pályán nem fut több 800-at idén

A 4x400 méteres vegyes váltóval olimpiai bajnok, 400 gáton kétszeres világbajnok sztáratléta a francia városban végig vezetve győzött, méghozzá holland csúcsot jelentő 1:59.07 perces idővel. Edzője viszont nem volt teljesen elégedett a produkciójával és bejelentette, hogy tanítványa több 800-at nem fut az idényben.

„Femke még mindig egy kicsit túlságosan tiszteli a 800-at, ami a részidőiből is látszik. Mindent elmond, hogy a harmadik kétszáza lassabb volt mint az utolsó” – mondta a Molnár Attilát is edző Laurent Meulwy az EME Newsnak. Azt is elárulta, hogy Bol jövő csütörtökön, Lievinben 600 méteren rajtol, és elképzelhető, hogy márciusban, a toruni világbajnokságon vállalja a szereplést a 4x400 méteres holland váltóban.