Femke Bol fedett pályán nem fut több 800-at idén

2026.02.11. 08:55
Edzője nem teljesen elégedett Femke Bol 800 méteres teljesítményével (Fotó: Getty Images)
atlétika 800 m Femke Bol
Femke Bol vasárnap Metzben kiváló futással mutatkozott be új távján, 800 méteren, ám a fedettpályás szezonban többet nem indul a négykörös távon.

A 4x400 méteres vegyes váltóval olimpiai bajnok, 400 gáton kétszeres világbajnok sztáratléta a francia városban végig vezetve győzött, méghozzá holland csúcsot jelentő 1:59.07 perces idővel. Edzője viszont nem volt teljesen elégedett a produkciójával és bejelentette, hogy tanítványa több 800-at nem fut az idényben.

„Femke még mindig egy kicsit túlságosan tiszteli a 800-at, ami a részidőiből is látszik. Mindent elmond, hogy a harmadik kétszáza lassabb volt mint az utolsó” – mondta a Molnár Attilát is edző Laurent Meulwy az EME Newsnak. Azt is elárulta, hogy Bol jövő csütörtökön, Lievinben 600 méteren rajtol, és elképzelhető, hogy márciusban, a toruni világbajnokságon vállalja a szereplést a 4x400 méteres holland váltóban.

