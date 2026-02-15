Nemzeti Sportrádió

Újabb brazil játékost szerződtetett a ZTE – hivatalos

2026.02.15. 14:30
Marlon Zalaegerszegen folytatja (Fotó: ztefc.hu)
NB I Zalaegerszeg Juventude Marlon Santos
A Zalaegerszeg labdarúgócsapata a hivatalos honlapján számolt be Marlon Santos brazil labdarúgó szerződtetéséről.

A klubhonlap bemutatója szerint Marlon Santos 2005-ös születésű, jobblábas támadó. A Palestra Estrela csapatában ismerkedett meg a labdarúgással, majd több helyi együttesben is szerepelt, mielőtt a Esporte Clube Juventude csapatához került.

Utóbbi csapatban az U20-asoknál szerepelt, 22 tétmeccsen négyszer volt eredményes, és adott egy gólpasszt is. Egy Santos elleni meccsen a brazil élvonalban is bemutatkozott.

„Szeretnék boldog lenni a pályán, és nagyszerű eredményeket elérni a csapattal. Mindenki nagyon kedvesen fogadott, a brazil játékosok is, akik remek véleményt osztottak meg velem a klubról. Kész vagyok figyelni, tanulni, megfogadni a szakmai stáb utasításait és tanácsait, és remélem, sokat segíthetek a csapatnak” – nyilatkozta Marlon a ZTE honlapján.

A 21 éves labdarúgó két és fél évre kötelezte el magát, de a megállapodásban szerepel egy további évre szóló opció is.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon (brazil, Juventude – Brazília), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg), Guilherme Teixeira (Juventude –Brazília)
(Az NB III-as csapathoz érkezett légiósok: Dario Bonilla (kolumbiai, Orsomarso SC – Kolumbia),  Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i) 
Kiszemeltek: Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)
Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil) 

 

