Kovács Árpád és Plisz Balázs is egyéni csúcsot futott 400 méteren

2026.02.08. 12:05
Kovács Árpád Plisz Balázs atlétika
Az egyaránt válogatott Kovács Árpád és Plisz Balázs is egyéni csúcsot futott szombaton 400 méteren.

 

A Magyar Atlétikai Szövetség honlapjának beszámolója szerint Kovács 46.56 másodperc alatt ért célba Bostonban – eddigi fedett pályás egyéni csúcsa 46.89 volt –, ezzel megjavította a Harvard Egyetem rekordját is.

Plisz 46.81 másodpercre faragta pályafutása legjobb idejét Nyíregyházán, eddigi rekordja 47.40 volt. Mindkét atléta megnyerte futamát.

Ugyanezen a távon Molnár Attila kedden Ostravában 45.01 másodperces Európa-csúcsot futott.

A nyíregyházi viadalon Beregszászi Renáta súlylökő először dobta túl a 17 métert: eddigi 16.86-os csúcsát 17.10 méterre javította. Hármasugrásban Szenderffy Dániel 15.85 méterig, magasugrásban Török Gergely 215 centiméterig jutott.

 

