Kovács Árpád és Plisz Balázs is egyéni csúcsot futott 400 méteren

Az egyaránt válogatott Kovács Árpád és Plisz Balázs is egyéni csúcsot futott szombaton 400 méteren.
A Magyar Atlétikai Szövetség honlapjának beszámolója szerint Kovács 46.56 másodperc alatt ért célba Bostonban – eddigi fedett pályás egyéni csúcsa 46.89 volt –, ezzel megjavította a Harvard Egyetem rekordját is.
Plisz 46.81 másodpercre faragta pályafutása legjobb idejét Nyíregyházán, eddigi rekordja 47.40 volt. Mindkét atléta megnyerte futamát.
Ugyanezen a távon Molnár Attila kedden Ostravában 45.01 másodperces Európa-csúcsot futott.
A nyíregyházi viadalon Beregszászi Renáta súlylökő először dobta túl a 17 métert: eddigi 16.86-os csúcsát 17.10 méterre javította. Hármasugrásban Szenderffy Dániel 15.85 méterig, magasugrásban Török Gergely 215 centiméterig jutott.
Atlétika
6 órája
Molnár Attila az Európa-rekord után Metzben versenyez
Szintén Franciaországban futhat Kozák Luca 60 m gáton, ugyanebben a számban Tóth Anna a karlsruhei Gold-versenyre kapott meghívást, két sprinterünk, Takács Boglárka és Illovszky Dominik Dortmundban szerepel.
