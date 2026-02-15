NB II: előnyben a Vasas; gól- és emberhátrányban a Szeged – ÉLŐ eredménykövető!

LABDARÚGÓ NB II
18. FORDULÓ
Cikkünk folyamatosan frissül...
14 órakor kezdődött:
Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC 0–1 (Németh B. 20.) – Kiállítva: Pintér B. (36., Békéscsaba) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0 (László D. 22.) – Kiállítva: Zvekanov (52., Szeged) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Tiszakécskei LC–Soroksár SC 3–2 (Balázs B. 38., Pataki B. 45+4., Bódi 75., ill. Lovrencsics B. 24., Köböl 59.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC 3–0 (Babinszky 12., Zamostny 26., Kozics 63. – 11-esből) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
15 órakor kezdődött:
FC Ajka–Budafoki MTE 0–0 – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Aqvital FC Csákvár–Videoton FC Fehérvár 1–3 (Szabó B. 5., ill. Németh D. 10., 37., Bedi 42.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kecskeméti TE–BVSC-Zugló 0–1 (Dénes A. 21.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Később kezdődik:
17.00: Budapest Honvéd FC–Szentlőrinc
|AZ ÁLLÁS A FORDULÓ ELŐTT
|1. Budapest Honvéd
17
11
3
3
34–15
+19
36
|2. Vasas FC
17
10
3
4
29–17
+12
33
|3. Mezőkövesd
17
9
4
4
27–19
+8
31
|4. Kecskeméti TE
17
9
3
5
29–19
+10
30
|5. Csákvár
17
7
8
2
25–16
+9
29
|6. Karcagi SC
17
6
7
4
20–23
–3
25
|7. Szeged-Csanád GA
17
6
6
5
19–17
+2
24
|8. Kozármisleny
17
5
7
5
18–21
–3
22
|9. Tiszakécske
17
5
5
7
19–26
–7
20
|10. FC Ajka
17
6
1
10
12–21
–9
19
|11. BVSC-Zugló
17
5
3
9
15–19
–4
18
|12. Videoton FC Fehérvár
17
4
6
7
17–20
–3
18
|13. Szentlőrinc
17
3
8
6
21–22
–1
17
|14. Békéscsaba
17
3
7
7
19–29
–10
16
|15. Budafoki MTE
17
3
6
8
17–30
–13
15
|16. Soroksár SC
17
3
5
9
22–29
–7
14