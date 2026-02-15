Nemzeti Sportrádió

NB II: előnyben a Vasas; gól- és emberhátrányban a Szeged – ÉLŐ eredménykövető!

2026.02.15. 13:54
A Vasas vezető góljának szerzője, Németh Barnabás (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
Mind a nyolc mérkőzést vasárnap játsszák a labdarúgó NB II 18. fordulójában. A 14 órai meccseken a második helyen álló Vasas Békéscsabán lép pályára, a harmadik helyezett Mezőkövesd a Kozármisleny otthonában játszik, a Szeged Karcagon szerepel, az utolsó Soroksár a tavaszi szezont két vereséggel kezdő Tiszakécske vendége lesz. 15 órától a negyedik Kecskemét a BVSC-t, az ötödik Csákvár a Videotont fogadja, míg a kieső helyen álló Budafok Ajkán készül javítani. A forduló zárásán az éllovas Honvéd a Szentlőrincet látja vendégül. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
18. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

14 órakor kezdődött:

Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC 0–1 (Németh B. 20.) – Kiállítva: Pintér B. (36., Békéscsaba)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0 (László D. 22.) – Kiállítva: Zvekanov (52., Szeged)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Tiszakécskei LC–Soroksár SC 3–2 (Balázs B. 38., Pataki B. 45+4., Bódi 75., ill. Lovrencsics B. 24., Köböl 59.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC 3–0 (Babinszky 12., Zamostny 26., Kozics 63. – 11-esből)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

15 órakor kezdődött:

FC Ajka–Budafoki MTE 0–0 – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Aqvital FC Csákvár–Videoton FC Fehérvár 1–3 (Szabó B. 5., ill. Németh D. 10., 37., Bedi 42.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kecskeméti TE–BVSC-Zugló 0–1 (Dénes A. 21.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Később kezdődik:

17.00: Budapest Honvéd FC–Szentlőrinc

AZ ÁLLÁS A FORDULÓ ELŐTT
  1. Budapest Honvéd

17

11

3

3

34–15

+19 

36 

  2. Vasas FC

17

10

3

4

29–17

+12 

33 

  3. Mezőkövesd

17

9

4

4

27–19

+8 

31 

  4. Kecskeméti TE

17

9

3

5

29–19

+10 

30 

  5. Csákvár

17

7

8

2

25–16

+9 

29 

  6. Karcagi SC

17

6

7

4

20–23

–3 

25 

  7. Szeged-Csanád GA

17

6

6

5

19–17

+2 

24 

  8. Kozármisleny

17

5

7

5

18–21

–3 

22 

  9. Tiszakécske

17

5

5

7

19–26

–7 

20 

10. FC Ajka

17

6

1

10

12–21

–9 

19 

11. BVSC-Zugló

17

5

3

9

15–19

–4 

18 

12. Videoton FC Fehérvár

17

4

6

7

17–20

–3 

18 

13. Szentlőrinc

17

3

8

6

21–22

–1 

17 

14. Békéscsaba

17

3

7

7

19–29

–10 

16 

15. Budafoki MTE

17

3

6

8

17–30

–13 

15 

16. Soroksár SC

17

3

5

9

22–29

–7 

14 

 

 

