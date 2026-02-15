NB II: előnyben a Vasas; gól- és emberhátrányban a Szeged – ÉLŐ eredménykövető!

Mind a nyolc mérkőzést vasárnap játsszák a labdarúgó NB II 18. fordulójában. A 14 órai meccseken a második helyen álló Vasas Békéscsabán lép pályára, a harmadik helyezett Mezőkövesd a Kozármisleny otthonában játszik, a Szeged Karcagon szerepel, az utolsó Soroksár a tavaszi szezont két vereséggel kezdő Tiszakécske vendége lesz. 15 órától a negyedik Kecskemét a BVSC-t, az ötödik Csákvár a Videotont fogadja, míg a kieső helyen álló Budafok Ajkán készül javítani. A forduló zárásán az éllovas Honvéd a Szentlőrincet látja vendégül. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 14 órakor kezdődött: Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC 0–1 (Németh B. 20.) – Kiállítva: Pintér B. (36., Békéscsaba) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0 (László D. 22.) – Kiállítva: Zvekanov (52., Szeged) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Tiszakécskei LC–Soroksár SC 3–2 (Balázs B. 38., Pataki B. 45+4., Bódi 75., ill. Lovrencsics B. 24., Köböl 59.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC 3–0 (Babinszky 12., Zamostny 26., Kozics 63. – 11-esből) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! 15 órakor kezdődött: FC Ajka–Budafoki MTE 0–0 – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Aqvital FC Csákvár–Videoton FC Fehérvár 1–3 (Szabó B. 5., ill. Németh D. 10., 37., Bedi 42.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Kecskeméti TE–BVSC-Zugló 0–1 (Dénes A. 21.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! Később kezdődik: 17.00: Budapest Honvéd FC–Szentlőrinc AZ ÁLLÁS A FORDULÓ ELŐTT 1. Budapest Honvéd 17 11 3 3 34–15 +19 36 2. Vasas FC 17 10 3 4 29–17 +12 33 3. Mezőkövesd 17 9 4 4 27–19 +8 31 4. Kecskeméti TE 17 9 3 5 29–19 +10 30 5. Csákvár 17 7 8 2 25–16 +9 29 6. Karcagi SC 17 6 7 4 20–23 –3 25 7. Szeged-Csanád GA 17 6 6 5 19–17 +2 24 8. Kozármisleny 17 5 7 5 18–21 –3 22 9. Tiszakécske 17 5 5 7 19–26 –7 20 10. FC Ajka 17 6 1 10 12–21 –9 19 11. BVSC-Zugló 17 5 3 9 15–19 –4 18 12. Videoton FC Fehérvár 17 4 6 7 17–20 –3 18 13. Szentlőrinc 17 3 8 6 21–22 –1 17 14. Békéscsaba 17 3 7 7 19–29 –10 16 15. Budafoki MTE 17 3 6 8 17–30 –13 15 16. Soroksár SC 17 3 5 9 22–29 –7 14