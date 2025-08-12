Gyulai Memorial: Mindig ez az év egyik legjobban várt versenye – Kozák Luca

2014-ES BEMUTATKOZÁSA ÓTA csupán egyetlenegyszer, tavaly hagyta ki a Gyulai István Memorialt a 100 méteres gátfutás országos csúcstartója, Kozák Luca. A 29 éves atléta most visszatér a legrangosabb magyarországi egynaposra.

„Hatalmas lehetőségnek tartottam, amikor ennyire fiatalon bemutatkozhattam egy ilyen nagy versenyen. Kétezertizennégyben az U20-as női gáton és a száz méter B-futamában is rajthoz állhattam, azóta mindig ez az év egyik legjobban várt versenye. Spiriev Attiláék rendre odafigyelnek rá, hogy jó időpontban legyen, ez most sincs másképp” – mondta Kozák Luca a Nemzeti Sportnak. Az augusztus 12. valóban tökéletes választásnak tűnik, hiszen a szabadtéri szezon érdemi részének közepén, a különböző országos bajnokságok és a tokiói világbajnokság között van.

Szintén különleges élmény lehetett neki a 2020-as versenyen elért országos csúcsa, amely az első rekorddöntése volt karrierjében.

„Nagyon érdekes időszak volt a pandémia miatt, mindannyian szerettük volna kihasználni azt a kevés lehetőséget. Nem sokkal előtte Turkuban egyéni csúcsot futottam, ezért úgy várhattam a Memorialt, hogy egy tizeden belül vagyok a rekordhoz képest. Ez már olyan különbség, aminél benne van, hogy kijön a jó eredmény. Arra emlékszem a futamból, hogy Nadine Visser nem távolodik tőlem, hanem végig tartom vele a lépést. Összeszedett futás volt, szépen beletaláltam. Különleges érzés, mégiscsak egy harminchat éve fennálló országos csúcsot sikerült megdöntenem, ráadásul Siska Xénia 12.76-os ideje még napjainkban is erősnek mondható.”

A 2022-es év női sportolója ezt a 12.71-et még Székesfehérváron futotta, de nemrég hasonlóan jó teljesítményre volt képes a Nemzeti Atlétikai Központban is. A magyar bajnokságon 12.75-tel diadalmaskodott.

„Már várom a Gyulai István Memorialt, csak száz méteren állok rajthoz, de annál jobban szeretnék bizonyítani. Kíváncsi vagyok, mit tudok alkotni egy igazán erős mezőnyben, kiváló főpróba lesz a világbajnokság előtt. Az egyik utolsó versenyünk lesz együtt, mert ebben az évben visszavonul, külön jó érzést ad, hogy a példaképemmel futhatok” – mondta lapunknak Shelly-Ann Fraser-Pryce-hoz fűződő viszonyáról Takács Boglárka még az augusztus eleji országos bajnokságon.

A 23 éves atléta jól szerepelt a nemzeti bajnokságon, a 100-at 11.08-cal, a 200-at 23.06-tal nyerte meg, mindkét távon megvédte címét. Miután a dobogón átvette az érmét, nagyjából tíz percen keresztül folyamatosan ostromolták a gyerekek, hogy közös fotót kérjenek tőle. A mosolygós sprinter készséggel eleget is tett a fiatalok kérésének, és mindannyiukhoz volt egy-két jó szava.

„Nagyon jó érzés, hogy ilyen sok gyereknek tudok azzal örömet szerezni, hogy láthatnak futni a pályán. Igyekszem olyan példaképpé válni, akire tényleg érdemes felnézni. Szeretnék pozitív példát mutatni a következő generációnak. Felemelő, hogy ennyire számít a véleményem nekik és motiválni tudom őket arra, hogy sikeres atlétákká váljanak.”

A Honvéd sprinterének az idén egyértelműen sikerült az előrelépés, a folyamatos magyar csúcsdöntések mellett a fedett pályás Európa-bajnokságon bejutott a döntőbe, majd a szintén beltéri vb-n elődöntőt futhatott. Nyáron a madridi csapat Európa-bajnokságon 11.06-os versenycsúccsal győzött 100-on, 22.65-ös 200 métere pedig szintén nemzeti rekord volt.

A VERSENY IDŐRENDJE

16.00: kalapács, férfiak

16.05: távol, nők

16.30: rúd, férfiak

16.40: rúd, nők

17.25: magas, férfiak

17.34: 400 m gát, nők

17.44: 800 m, férfiak

17.53: 1500 m, nők

18.00: távol, férfiak

18.05: 200 m, nők

18.10: súly, férfiak

18.15: 200 m, férfiak

18.25: 100 m gát, nők

18.35: 110 m gát, férfiak

18.45: 3000 m, férfiak

19.00: 400 m, nők

19.10: 400 m, férfiak

19.19: 100 m, nők

19.27: 100 m, férfiak

A versenyt az M4 Sport élőben közvetíti.