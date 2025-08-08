Gyulai Memorial: négy magyar győztes és számos csúcsdöntés

Az elmúlt 14 évben a Gyulai István Memorial szervezőinek folyamatosan sikerül a legnagyobb szupersztárokat Magyarországra csábítani. Hogy tényleg csak a legnagyobbakat említsük, járt már nálunk Asafa Powell, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah, Wayde van Niekerk, Sydney McLaughlin-Levrone, Armand Duplantis, Grant Holloway és Mutaz Essza Barsim is.

Ilyen erős ellenfelek mellett nincs könnyű dolga a magyar atlétáknak, ha szeretnék magukhoz ragadni a figyelmet. Ám a klasszisok jelenléte egyben óriási motiváció és segítség is ahhoz, hogy a legjobbjukat nyújtsák, és ezt általában sikerül is kihozni magukból. Ez néha egy-egy szezoncsúcsban, egyéni legjobban vagy akár nemzeti rekordban mutatkozik meg a versenyző neve mellett, máskor pedig a győzelem is összejön.

Rögtön az első, 2011-es viadalon két hazai sikernek örülhettünk: a diszkoszvető Kővágó Zoltán és a kalapácsvető Pars Krisztián is megnyerte a versenyét. Mindkettejük pályafutásában jelentős szerepe volt a Memorialnak, egyaránt négyszer tudtak diadalmaskodni.

A kalapácsvető Pars Krisztián már az első, a 2011-es versenyen is győzött (Fotó: Nemzeti Sport)

Kővágó 2014-ben, 2016-ban és 2017-ben volt még a legjobb, Pars pedig 2012-ben immár olimpiai bajnokként tért vissza a Puskás Ferenc Stadionba és győzött, majd a következő két évben is ő repítette a legmesszebbre a kalapácsot – 2014-ben egyenesen 82.49 méterre!

Ezt az óriási eredményt már Székesfehérváron érte el. Ott, ahol 2016-ban Kővágó mellett volt egy másik magyar győztese a viadalnak, Baji Balázs még a nem sokkal később Rióban olimpiát nyerő Omar McLeodot is maga mögé utasította 110 m gáton. Egy évvel később vb-bronzérmes klasszisunk 13.15-re javította saját országos csúcsát, amit azóta sem tud senki megdönteni.

Baji Balázs boldogan emeli a karját, megnyerte a 2016-os 110 gátat (Fotó: Nemzeti Sport)

Negyedik győztesünk az olimpiai bronzérmes Márton Anita, aki 2017-ben ünnepelhetett. Ahogyan Bajinak a magyar rekord, úgy neki ez a győzelem volt jó előjel a londoni világbajnokság előtt, ahol aztán mind a ketten felállhattak a dobogóra: Márton ezüstérmes, Baji bronzérmes lett. Sőt, súlylökő legendánk az ezt követő télen a magyar atlétika történetének első fedett pályás világbajnoka lett.

2017 óta nincs hazai siker a Memorialon, ami tökéletesen megmutatja, hogy mennyi világsztár versenyez nálunk rendszeresen. Kozák Luca 2020-ban itt döntötte meg Siska Xénia 36 évig fennálló országos csúcsát 100 méteres gátfutásban, 12.71-es teljesítményével második lett a holland Nadine Visser mögött.

Márton Anita a 2017-es versenyen (Fotó: Földi Imre)

Szintén kiemelkedik Molnár Attila 2023-as rekordbeállítása, fedett pályás Európa-bajnokunk imád hazai pályán futni, akkor a 44.98-as idejével nem csupán életében másodszor futotta le 45 másodpercnél gyorsabban a 400 métert, hanem a párizsi olimpia kvalifikációs szintjét is teljesítette. Azóta minden idők legjobb magyar eredménye már 44.84, amire rajta kívül Enyingi Patrik is képes volt. Augusztus 12-én meglesz rá az esélyük, hogy még ennél is gyorsabban körbeérjenek.

Óriási formában várhatja az idei versenyt Halász Bence is, aki az országos bajnokságon egy métert javított az egyénijén. 81.94 méteres dobásával még az olimpiai és világbajnoki címvédő, tavalyi győztes Ethan Katzbergnek is feladhatja a leckét! Az augusztus első hétvégéjén a Nemzeti Atlétikai Központban duplázó Takács Boglárkában szokás szerint ismét benne lesz a rekorddöntés, amit ezúttal 100 méteren kísérelhet meg. Az ob-n 12.75-ös idei legjobbjával nyerő Kozák Luca is egyre jobb formában van, itthoni riválisával, Tóth Annával együtt erős mezőnyben tehetnek újabb lépést a tokiói vb-kijutás felé. A rúdugró Klekner Hanga pedig immár a 460 centis rúdugrók táborának tagjaként mérheti össze az erejét többek között a fedett pályás vb-aranyérmes Molly Caudery-vel.

A 2023-as budapesti vb-n láthattuk, hogy atlétáinknak mennyit jelent a hazai közönség buzdítása. A jó hangulat ezúttal is garantált lesz, ugyanis a nagyjából tízezer jegyből már csak néhánynak nincsen gazdája!

Jegyek még korlátozott számban kaphatóak: https://gyulaimemorial.hu/