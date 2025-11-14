Takács Boglárka és Halász Bence az év legjobb atlétája

1964 ÓTA MINDEN ÉVBEN, azaz már több mint hat évtizede a Magyar Atlétikai Szövetség rangos elismerésben részesíti az adott esztendőben a legjobb és legemlékezetesebb teljesítményt nyújtó atlétákat. A hagyomány idén sem szakadt meg, a péntek esti díjátadó gálának otthont adó Stopper Úszóház legalább olyan különleges helyszínt biztosított ennek a jeles eseménynek, mint tavaly a MOL Campus.

Bőven volt kiből válogatnia a hazai szövetségnek, hiszen 2025-ben mind a négy nagy világverseny megannyi szép sikert hozott atlétáinknak. Elég csak az év férfi atlétája kategóriára gondolni, hiszen Molnár Attila megérkezett Halász Bence szintjére azzal, hogy márciusban első magyarként megnyerte a 400 métert a fedett pályás Európa-bajnokságon, majd két héttel később Enyingi Patrik, Kovács Árpád és Wahl Zoltán oldalán az első magyar váltóéremből is kivette a részét. A 23 éves fiatal végül pont csapattársaival együtt lett díjazva, az övék lett az év áttörése a fedett pályás vb-ről hazahozott bronzérmükkel.

Halász Bence a mögöttünk lévő hónapokban egyértelműen szintet lépett! A párizsi olimpián szerzett ezüstérme után a Szombathelyi Dobó SE – az este szintén díjazott – stábjával, élén Németh Zsolttal új útra lépett, és egy teljesen más edzésprogrammal készült fel a következő olimpiai ciklus nyitó szezonjára. A változtatás egyértelműen bejött, már a kisebb versenyeken is futószalagon szállította a 80 méter feletti dobásokat, míg a Gyulai István Memorialon elért 83.18 méterrel feljött a harmadik helyre a fantasztikus elődökkel teli magyar örökranglistán. Egy hónappal később 82.69-et dobott a tokiói világbajnokságon, ami minden idők legszínvonalasabb kalapácsvető-döntőjében meghozta a harmadik vb-bronzérmét. A 28 éves klasszis 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 és 2024 után hetedszer lett az év férfi atlétája, a rekorder Pars Krisztián már csak eggyel van előtte.

A 100 méteren 2023 után 2025-ben is vb-elődöntőbe jutó Takács Boglárka először – és gyanítjuk, nem utoljára – lett az év női atlétája. Pályafutása során első ízben jutott be a fináléba valamelyik világeseményen a felnőttek között, Apeldoornban a fedett pályás Eb-n 60 méteren 7. lett. A szabadtéri szezon csúcspontját a csapat Európa-bajnokság hozta meg neki Madridban, 100-on versenycsúccsal győzött, emellett 200-on és a 4x100-as váltóval is tovább faragott az országos rekordból. A következő évre a felkészülést már az MTK Budapest színeiben kezdte meg.

A jó hangulatú gálán a MASZ összesen 25 díjat osztott ki, köztük volt Ekler Luca is, aki sorozatban negyedik aranyérmét nyerte meg a paraatlétikai vb-n távolugrásban. Új-Delhiben a saját világcsúcsát is tovább javította.

A jövő emberei is fantasztikus évet zártak, elég csak az U23-as kategória két díjazottjára, a 100 m gáton korosztályos Eb-ezüstöt nyerő Tóth Annára, vagy az 1500 méter magyar rekordját a tengerentúlon átíró Kovács Ferenc Somára gondolni. A juniorok között győztes két fiatal, a magasugró Bátori Lilianna és a kalapácsvető Szabados Ármin személyében két olyan U20-as Európa-bajnokról beszélhetünk, akik már a felnőttek között is bizonyították tehetségüket. Bátori a fedett pályás Eb-n, Szabados a szabadtéri vb-n jutott be a döntőbe.

Csak remélni tudjuk, hogy az ifjúsági kategóriában díjazott Keserű Mirabella (diszkoszvetés), Menyhárt Olivér (gerelyhajítás) és Varga Iván (rúdugrás) fejlődése is ugyanolyan töretlen lesz, mint amit idősebb társaiknál láthattunk!

AZ ÉV MAGYAR ATLÉTÁJA 2025 Az év férfi atlétája: Halász Bence (Szombathelyi Dobó SE). Az év női atlétája: Takács Boglárka (BHSE). Az év U23-as férfi atlétája: Kovács Ferenc Soma (Sportolj Velünk Sportegyesület). Az év U23-as női atlétája: Tóth Anna (DVTK). Az év junior férfi atlétája: Szabados Ármin (Haladás VSE). Az év junior női atlétája: Bátori Lilianna (Vasas SC). Az év ifjúsági fiú atlétája: Menyhárt Olivér (MATE-GEAC) és Varga Iván (MTK Budapest). Az év ifjúsági női atlétája: Keserű Mirabella (A-Plast Ikarus BSE). Az év paraatlétája: Ekler Luca (TFSE). Az év áttörése: 4x400 m férfiváltó (Enyingi Patrik, Kovács Árpád, Molnár Attila, Plisz Balázs, Wahl Zoltán). Az év ultrafutó atlétája: Bódis Tamás (MTK Budapest). Az év hegyi- és terepfutó atlétája: Dalos Tamás (TFSE). Az év szenior atlétája: Bodorkós-Horváth Katalin (Kaiser Sportegyesület). Az év edzője: Németh Zsolt, Németh László, Igaz Bálint, Kiss Szilárd, Varga Balázs (mind Szombathelyi Dobó SE). Az év tagszervezete: Sportolj Velünk Sportegyesület. Fair play díj: Klekner Hanga (DSC-SI) és Nyakas Veronika (BEAC). A magyar atlétikáért médiadíj: Várhegyi Ferenc