Takács Boglárka nem jutott tovább 200 méteren az atlétikai vb-n

– Hogyan alakult önnek a 200 méter előfutama?

– Nem volt jó, nem pont úgy alakult, ahogyan szerettem volna. Nagyon kegyetlen időjárás volt ma, de nyilván mindenkinek, ehhez kellett a legjobban alkalmazkodni. Amit a futásban elterveztünk, azt megpróbáltam végrehajtani. Ez sikerült is, de nem jött be, a végére nagyon elfogytam. Legközelebb más taktikát kell választani vagy többet edzeni a kétszázra. – Hol fogyott el menet közben?

– Nagyjából a kanyar kijövetnél még azt éreztem, hogy jó. Viszont, amikor a második gyorsításom indítottam, pár méteren belül, nyolcvannal a vége előtt már éreztem, hogy elkezd szétesni a mozgáskoordinációm. Az utolsó húsz már látványosan rossz volt. – Mi az a plusz, ami a világbajnokságon nyújtott teljesítményéből hiányzott?

– Ez a vb nem a kedvenc versenyeim között helyezkedik el a szezonomban. Talán a százas előfutam adott bizakodásra okot, ahol egy csúnya rajtból is jó végsebességet értem el. Az elődöntő nem sikerült, de bíztam benne, hogy kétszázon több előnyöm lesz a sebességemből és nem számít annyit a rajtom. Nem így lett, még át kell gondolnom ennek az okait. Egy eredmény nagyon sok összetevős, a mentális és fizikai dolgok mellett minden egyéb, a sportoló életében zajló dolgokon is múlik, amiket nem lát a publikum. SZ. Z.