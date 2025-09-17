Takács Boglárka nem jutott tovább 200 méteren az atlétikai vb-n

Takács Boglárka 200 méteren is rajthoz állt a tokiói atlétikai világbajnokságon magyar idő szerint szerdán délután: a magyar atléta 23.18 másodperces idővel a ötödik helyen zárt az első előfutamban, ezzel pedig nem jutott tovább az elődöntőbe.
A BHSE sprintere kedvenc távján, 100 méteren a szombati előfutamból 11.12 másodperces idővel továbbjutott, a vasárnapi elődöntőben viszont hibázott és 11.32-vel nem volt esélye a fináléra. A futam után Németh Roland tanítványa elkeseredetten és letörten nyilatkozott, de még várt rá a 200 méter, melyre több mint két napot pihenhetett.
A hat előfutamból az első három helyezettek mellett a további hat legjobb időt elérő futó juthatott az eldöntőbe.
A 22.65 másodperccel magyar csúcstartó vágtázó az első futamban volt érdekelt, melyben – a két százas futásával ellentétben – remekül kapta el a rajtot. A kanyart jól futotta meg, a célegyenesben viszont nem tudott igazán dinamikus maradni, s végül az ötödik helyen ért célba 23.18 másodperccel, ami nem volt elég a továbbjutáshoz.
MINIINTERJÚ
– Hogyan alakult önnek a 200 méter előfutama? – Nem volt jó, nem pont úgy alakult, ahogyan szerettem volna. Nagyon kegyetlen időjárás volt ma, de nyilván mindenkinek, ehhez kellett a legjobban alkalmazkodni. Amit a futásban elterveztünk, azt megpróbáltam végrehajtani. Ez sikerült is, de nem jött be, a végére nagyon elfogytam. Legközelebb más taktikát kell választani vagy többet edzeni a kétszázra.
– Hol fogyott el menet közben? – Nagyjából a kanyar kijövetnél még azt éreztem, hogy jó. Viszont, amikor a második gyorsításom indítottam, pár méteren belül, nyolcvannal a vége előtt már éreztem, hogy elkezd szétesni a mozgáskoordinációm. Az utolsó húsz már látványosan rossz volt.
– Mi az a plusz, ami a világbajnokságon nyújtott teljesítményéből hiányzott? – Ez a vb nem a kedvenc versenyeim között helyezkedik el a szezonomban. Talán a százas előfutam adott bizakodásra okot, ahol egy csúnya rajtból is jó végsebességet értem el. Az elődöntő nem sikerült, de bíztam benne, hogy kétszázon több előnyöm lesz a sebességemből és nem számít annyit a rajtom. Nem így lett, még át kell gondolnom ennek az okait. Egy eredmény nagyon sok összetevős, a mentális és fizikai dolgok mellett minden egyéb, a sportoló életében zajló dolgokon is múlik, amiket nem lát a publikum. SZ. Z.