Nemzeti Sportrádió

Takács Boglárka nem jutott tovább 200 méteren az atlétikai vb-n

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
• Tokió
Vágólapra másolva!
2025.09.17. 12:37
null
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Címkék
atlétikai vb Takács Boglárka atlétikai világbajnokság
Takács Boglárka 200 méteren is rajthoz állt a tokiói atlétikai világbajnokságon magyar idő szerint szerdán délután: a magyar atléta 23.18 másodperces idővel a ötödik helyen zárt az első előfutamban, ezzel pedig nem jutott tovább az elődöntőbe.

A BHSE sprintere kedvenc távján, 100 méteren a szombati előfutamból 11.12 másodperces idővel továbbjutott, a vasárnapi elődöntőben viszont hibázott és 11.32-vel nem volt esélye a fináléra. A futam után Németh Roland tanítványa elkeseredetten és letörten nyilatkozott, de még várt rá a 200 méter, melyre több mint két napot pihenhetett.

A hat előfutamból az első három helyezettek mellett a további hat legjobb időt elérő futó juthatott az eldöntőbe.

A 22.65 másodperccel magyar csúcstartó vágtázó az első futamban volt érdekelt, melyben – a két százas futásával ellentétben – remekül kapta el a rajtot. A kanyart jól futotta meg, a célegyenesben viszont nem tudott igazán dinamikus maradni, s végül az ötödik helyen ért célba 23.18 másodperccel, ami nem volt elég a továbbjutáshoz.

MINIINTERJÚ

– Hogyan alakult önnek a 200 méter előfutama?
– Nem volt jó, nem pont úgy alakult, ahogyan szerettem volna. Nagyon kegyetlen időjárás volt ma, de nyilván mindenkinek, ehhez kellett a legjobban alkalmazkodni. Amit a futásban elterveztünk, azt megpróbáltam végrehajtani. Ez sikerült is, de nem jött be, a végére nagyon elfogytam. Legközelebb más taktikát kell választani vagy többet edzeni a kétszázra.

 

– Hol fogyott el menet közben?
– Nagyjából a kanyar kijövetnél még azt éreztem, hogy jó. Viszont, amikor a második gyorsításom indítottam, pár méteren belül, nyolcvannal a vége előtt már éreztem, hogy elkezd szétesni a mozgáskoordinációm. Az utolsó húsz már látványosan rossz volt.

 

– Mi az a plusz, ami a világbajnokságon nyújtott teljesítményéből hiányzott?
– Ez a vb nem a kedvenc versenyeim között helyezkedik el a szezonomban. Talán a százas előfutam adott bizakodásra okot, ahol egy csúnya rajtból is jó végsebességet értem el. Az elődöntő nem sikerült, de bíztam benne, hogy kétszázon több előnyöm lesz a sebességemből és nem számít annyit a rajtom. Nem így lett, még át kell gondolnom ennek az okait. Egy eredmény nagyon sok összetevős, a mentális és fizikai dolgok mellett minden egyéb, a sportoló életében zajló dolgokon is múlik, amiket nem lát a publikum. SZ. Z.

 

 

atlétikai vb Takács Boglárka atlétikai világbajnokság
Legfrissebb hírek

Molnár Attila: Nem számolgatni kell, hanem bejutni a következő vb döntőjébe!

Atlétika
3 órája

Krumplitest helyett – Deák Zsigmond jegyzete

Atlétika
14 órája

„Úgy érzem, méltóképpen képviseltem az országot” – Halász Bence a vb-bronzérem után

Atlétika
19 órája

Halász Bence harmadszor is világbajnoki bronzérmes!

Atlétika
22 órája

Molnár Attila az elődöntőben búcsúzott, Faith Kipyegon negyedik vb-aranyát nyerte meg

Atlétika
22 órája

Armand Duplantis újabb világcsúcsot ugrott az atlétikai világbajnokságon

Atlétika
2025.09.15. 15:50

Jefferson-Wooden úgy érzi, megdöntheti a 100 méteres világcsúcsot az atlétikai vb-n

Atlétika
2025.09.15. 13:26

Sérülés miatt nem biztos 200-on Julien Alfred indulása a vb-n

Atlétika
2025.09.15. 09:37
Ezek is érdekelhetik