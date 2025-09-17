Portugál siker 1500 méteren, Takács Boglárka 200-on is búcsúzott az atlétikai vb-n

Férfi 200-on a három világsztár, a botswanai Letsile Tebogo, valamint az egyaránt amerikai Noah Lyles és Kenneth Bednarek továbbjutása is sima volt. A legbiztatóbb teljesítményt mégsem ők, hanem a jamaicai Bryan Levell nyújtotta, aki az utolsó métereken egy 19.30-19.40 körüli időt engedhetett ki a kezéből azáltal, hogy amúgy érthetően spórolt a következő körökre.

A vb-n eddig minden a holland Niels Laros kezére játszott 1500 méteren. A sérülésből visszatérő norvég Jakob Ingebrigtsen már az előfutamokból sem tudta tovább verekedni magát, az olimpiai bajnok amerikai Cole Hockert pedig az elődöntőben kizárták. A fináléban így a két legkomolyabb ellenfele nélkül óriási esélyt kapott. Igaz, a két britre, a legutóbbi két világbajnok Jake Wightmanre és Josh Kerre azért illett odafigyelni. Laros az élre állt, de a kenyai Timothy Cheruiyot kivette a kezéből az irányítást. Kétszázötvennel a vége előtt Wightman ugyanúgy kikerült mindenkit, mint 2022-ben Eugene-ben tette, de ezúttal nem lett meg neki a siker. A portugál Isaac Nader a semmiből, az ötödik pozícióból mindenkit lehajrázott és megnyerte a vb-címet.

Kedvezőbb időjárási feltételek mellett női 3000 m akadályon a világrekord sem tűnt volna elképzelhetetlennek. A futamot sokáig az ugandai Peruth Chemutai vezette, de két és fél körrel a vége előtt óriásit esett, hordágyon vitték le a pályáról. A bahreini Winfried Yavi került az élre, és az utolsó vizesárokig ott is haladt. Ám ekkor jött a kenyai Faith Cherotich, aki fantasztikus technikával ugrotta át ezt az akadályt, innen már besprintelt a célba.

Az amerikai Katie Moon immár háromszoros világbajnoka a rúdugrásnak, miután ő átugrotta a 490 centit, honfitársa, Sandi Morris nem. Az olasz Mattia Furlani használta ki a legjobban, hogy a távolugró-legenda Miltiadisz Tentoglu már három kísérlet után kiesett.

A címvédő Femke Bol még úgyis, hogy csak biztosra ment, 52.31-gyel a leggyorsabb volt a női 400 m gát elődöntőjében. Megint nagyon látszik rajta, hogy ha nincs a nagy rivális Sydney McLaughlin-Levrone a mezőnyben, teljesen más arcát mutatja. Az amerikaira csütörtökön a 400 m sík fináléjában lesz érdemes odafigyelni.

Férfi 400 m gáton már kétszer láthattuk a „Nagy hármas” minden tagját. A világcsúcstartó norvég Karsten Warholm a 10. gát után már semennyi fölös energiát nem tett bele (47.72). Még nála is nagyobbat „lazázott” az amerikai Rai Benjamin, aki a 9. gát után már csak „bekocogott” a célba (47.95). Óriási párharc lesz kettejük között a pénteki fináléban, amibe jelenleg nem látjuk, hogy a brazil Alison dos Santos miként lesz képes beleszólni.

Csütörtökön a 18 éves Bátori Lilianna is bemutatkozik, U18-as és U20-as Európa-bajnok magasugrónk élete első világbajnokságán bizonyíthat a felnőttek között.

ATLÉTIKA

20. SZABADTÉRI VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ

A magyarok eredményei

Előfutamok

Nők

200 m: 1. Anavia Battle (amerikai) 22.07, ...32. Takács Boglárka 23.18 – Takács nem jutott elődöntőbe

Döntők

Férfiak

1500 m. Világbajnok: Isaac Nader (Portugália) 3:34.10, 2. Jake Wightman (Nagy-Britannia) 3:34.12, 3. Reynold Cheruiyot (Kenya) 3:34.25, 4. Timothy Cheruiyot (Kenya) 3:34.50, 5. Niels Laros (Hollandia) 3:34.52, 6. Robert Farken (Németország) 3:35.15

Távol. Vb: Mattia Furlani (Olaszország) 839 (+0.2), 2. Tajay Gayle (Jamaica) 834 (-0.1), 3. Si Jü-hao (Kína) 833 (0.0), 4. Simon Ehammer (Svájc) 830 (-0.2), 5. Bozsidar Szarabojukov (Bulgária) 819 (-0.2). 6. Csang Min-kun (Kína) 818 (-0.2).

Nők

3000 m akadály. Vb: Faith Cherotich (Kenya) 8:51.59, 2. Winfred Yavi (Bahrein) 8:56.46, 3. Sembo Almayew (Etiópia) 8:58.86, 4. Marva Buzajani (Tunézia) 9:01.46, 5. Doris Lemngole (Kenya) 9:02.39, 6. Norah Jeruto (Kazahsztán) 9:06.34

Rúd. Vb: Katie Moon (Egyesült Államok) 490, 2. Sandi Morris (Egyesült Államok) 485, 3. Tina Sutej (Szlovénia) 480, 4. Amálie Svábíková (Csehország) 475, 5. Angelica Moser (Svájc) 465, 6. Hana Moll és Amanda Moll (mindkettő Egyesült Államok) 465-465