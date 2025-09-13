Takács Boglárka: Ha összerakom az elejét, ebben még bőven lehet

– Volt feszültség?

– Ááá, alig… (nevet) Bíztam benne, hogy ezúttal is sikerül jól bedobni magam, de a célfotó ezúttal nem az én oldalamra döntött. Az eleje nagyon csúnya volt annak ellenére is, hogy tudtam, sokáig fognak kivárni, mielőtt ellövik a futamot. Nagyon nehéz abban a rajtpozícióban kitartani magam, mert a karom gyenge, így nehézkesen tartom meg sokáig. Utána rossz ütemben is jöttem el, csúnyán ott maradtam. Viszont pozitívum, hogy higgadt maradtam és tudtam, hogy jönni fogok. Az elődöntőben ez még egyszer nem történhet meg, mert még erősebb mezőnyben kell teljesítenem.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

– Mi okozhatja ezt a nemzetközi mezőnyben még visszafogottabbnak számító rajtot?

– Még talán fejben van egy olyan akadály, hogy akkor is, amikor jól elkapom az elejét és rendesen megcsinálom, akkor túl sok erőt és feszülést teszek bele, ezért nem gyorsulok fel normálisan. Emiatt, hogy ilyen gyenge lett a rajtom, tudtam, hogy magabiztosabb leszek közben. Viszont a 11.12-nek örülök egy ilyen start után. Ha összerakom az elejét, ebben még bőven lehet.

– Ez, hogy meglett a döntő, felszabadíthatja önt?

– Valahogyan ez a vb sokkal nagyobb feszültséget okozott előzetesen, mint amire az amúgy jó szezonom és az edzéseim alapján számítani lehetett. Nem volt okom rá, hogy ne legyek magabiztos, de mégis félve jöttem ide, eddig szinte minden világeseményemen elődöntős voltam. Most is bíztam benne, hogy ez meglesz, de amikor kis q-val álltam és vártam a másik két futam eredményére, átfutott a fejemen, hogy nem jön össze.

– Esett az eső a futama alatt?

– Amikor várakoztunk, még szemerkélt, de amikor bevezettek, akkor már nem. A pálya vizes volt, amit nem szeretek, mert ilyenkor csúszóssá válik.

– Milyen célokkal érkezett meg a világbajnokságra?

– Amikor elkezdtük az évet, elég nagy céljaim voltak. Próbáltam a hosszú szezon során próbáltam egészséges, éles és felkészült maradni, hogy itt is tudjak majd egy olyan eredményt futni, amit már várnak tőlem és kicsit teherként nehezedik a vállamra.

– Adott-e extra magabiztosságot, hogy már számtalanszor sikerrel vette az első akadályt a világversenyeken?

– Általában az elődöntők magabiztosságot adtak, Eb, vb és olimpia egymás után. Most jelenleg még nem érzem magam arra késznek, hogy vasárnap mindenképp döntőt fogok futni, de a többiekhez hasonlóan én is úgy állok hozzá. Fizikailag jól érzem magam, a végsebességem alapján egy jó rajttal harcban lehetek a döntőért.