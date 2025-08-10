Gyulai Memorial: jamaicai sprinteruralom a Nemzeti Atlétikai Központban

Visszaköltözik Budapestre a világ egyik legrangosabb egynapos atlétikai viadala, a Gyulai István Memorial. 2011 és 2013 között az első három évben a Puskás Ferenc Stadion adott otthont a versenynek, majd tizenegy esztendőre Székesfehérvárra költözött, hogy most visszatérjen a fővárosba. Eme jeles alkalomra a szervezők olyan névsort raktak össze a Nemzeti Atlétikai Központban rendezendő versenyen, amely a Gyémánt Ligában is megállná a helyét.

A sprintnagyhatalom Jamaicának a 2024-es párizsi olimpia nem sikerült jól, a specialitásának számító rövid sprintben (100 és 200 méter), valamint a 4x100-as váltóban női és férfivonalon összesen egy (ezüst)érmet szereztek a versenyzői. Igaz, Kishane Thompson éppen a királyszámban, férfi 100 méteren lett második, csupán öt ezredmásodperccel (!) kapott ki az amerikai Noah Lylestól.

A 24 éves atlétát tavaly Párizs előtt Magyarországon láthattuk rajthoz állni, amikor 9.91-gyel megnyerte a Memorialt. Most egy évvel rutinosabban hasonlóra készül immár Budapesten, ráadásul olyan időeredmény birtokában, amelyet az elmúlt tíz évben senkitől sem láthattunk: a jamaicai bajnokságot 9.75-ös egyéni csúccsal nyerte meg.

Kishane Thompson (jobbra) második lett Párizsban (Fotó: AFP)

Thompson keddi ellenfelei között lesz a Kingstonban harmadikként záró Ackeem Blake is, akinek 9.88-as egyéni csúcsa csak a hatodik legjobb a kilenc indulóból álló mezőnyben. Szintén a riválisok között lesz a Memorial-rekordot 9.84-gyel tartó dél-afrikai Akani Simbine, a testépítőket is megszégyenítő alkatú kenyai Ferdinand Omanyala (9.77-es egyéni), az olimpiai 5. amerikai Ronnie Baker és az óriási formában lévő ghánai Abdul-Rasheed Saminu is. Nem lesz könnyű dolga a jelenlegi leggyorsabb magyarnak, Illovszky Dominiknak, ugyanis az összes ellenfele, így a jamaicai Rohan Watson és a nigériai Kayinsola Ajayi is tíz másodpercen belüli futó!

A női 100 méter névsora legalább ennyire erős. Takács Boglárka ismét együtt futhat példaképével, Shelly-Ann Fraser-Pryce-szal. A szám kétszeres olimpiai és ötszörös világbajnoka 2008 óta folyamatosan ott van a legjobbak között. Kiegyensúlyozottsága miatt sokan őt tartják minden idők legjobb sprinterének, nem pedig a világcsúcstartó Florence Griffith Joynert. Már az is látszik, hogy ki lehet az utóda az idény végén visszavonuló ikonnak: Tina Clayton a jamaicai bajnokságon 10.81-gyel őt is és az inkább 200-on erősebb Shericka Jacksont is legyőzte. Utóbbi már háromszor is nyert a Memorialon, de mindannyiszor a félkörös távon. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kedden mindhármukat láthatjuk a Nemzeti Atlétikai Központban.

Shelly-Ann Fraser-Pryce is ott lesz a Memorialon (Fotó: Getty Images)

Az elefántcsontparti Marie-Josée Ta Lou-Smith sok szempontból hasonlít Fraser-Pryce-ra. Ugyanolyan adottsága van a sprinthez, ugyanúgy ott van már több mint egy évtizede a legjobbak között, és ugyanannyira szereti az extravagáns hajviseleteket… És nem utolsósorban 10.72-es egyéni csúcsa van – Fraser-Pryce-nak 10.60 –, háromszoros vb-ezüstérmes, a budapesti vb-n negyedik lett.

A mezőny négy amerikaival egészül ki, az oregoni Gyémánt Liga győztese, Jacious Sears mellett a címvédő Tamari Davis, az egyetemi bajnok Cambrea Sturgis és a 10.96-ot tudó Maia McCoy rajtol el még a futamban.

Az idén látottak alapján talán Thompson és Clayton nevezhető a két favoritnak. Szintén lesz jamaicai esélyese a női 100 m gátnak: a 23 éves Ackera Nugent az év első felében a Grand Slam Track-sorozatban Miamiben és Philadelphiában is megállíthatatlan volt, Budapesten pedig Kozák Lucát és Tóth Annát húzhatja magával.

Nem lehet könnyű Armand Duplantis élete. A svéd-amerikai szupersztártól mindenki minden alkalommal világcsúcsot vár. Ezt a nyomást tizenkétszer már el tudta viselni, csak reménykedhetünk benne, hogy a szerencsés 13. Budapesten jön el. A 2022-es Memorial és a 2023-as vb után ugrik ismét hazánkban, vb-döntő-szintű társaságban, a Fülöp-szigeteki Ernest John Obiena, a görög Emanuil Karalisz mellett az egyaránt amerikai Sam Kendricks és Christopher Nielsen is a hatméteres rúdugrók táborát erősíti.

Szintén visszatérő vendég a Memorialon a holland Femke Bol. Minden idők második legjobb 400 m gátasa 2020 és 2021 után száll harcba ismét a győzelemért. A kalapácsvető Halász Bence szédületes formába lendült augusztusra, előbb az ob-n dobott 81.94-es egyéni csúcsot, majd pénteken Besztercebányán ismét 81 méter fölé repítette a 7.26 kilogrammos szert. Kedden a vb előtt egy hónappal azt is tesztelheti, hol tart az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberggel szemben.

A távolugrás legendája, Miltiadisz Tendoglu már mindent megnyert, amit atléta megnyerhet, az aranykollekciója éppen a 2023-as budapesti vb-n vált teljessé. Legendás utolsó kísérletei élményszámba mennek, megannyi döntőt fordított már meg fantasztikus versenyzői képességeivel.

A férfi 400 méteren két országos csúcstartóval is találkozhatunk, Enyingi Patrik és Molnár Attila is tovább javíthat a 44.84 másodperces idején. A rúdugró Klekner Hanga az országos bajnokságon elérte a 460 centiméteres mérföldkövet, Mátó Sára 400 m gáton az 55 másodperces álomhatár áttöréséért küzd, a múlt hétvégén 5000-en és 3000 m akadályon duplázó Palkovits Istvánt ezúttal 3000 m síkon láthatjuk.

GYULAI ISTVÁN MEMORIAL 2025

A PROGRAM

Augusztus 12., kedd. 16.00: kalapács, férfiak. 16.05: távol, nők. 16.30: rúd, férfiak. 16.40: rúd, nők. 17.25: magas, férfiak. 17.34: 400 m gát, nők. 17.44: 800 m, férfiak. 17.53: 1500 m, nők. 18.00: távol, férfiak. 18.05: 200 m, nők. 18.10: súly, férfiak. 18.15: 200 m, férfiak. 18.25: 100 m gát, nők. 18.35: 110 m gát, férfiak. 18.45: 3000 m, férfiak. 19.00: 400 m, nők. 19.10: 400 m, férfiak. 19.19: 100 m, nők. 19.27: 100 m, férfiak

A versenyt az M4 Sport élőben közvetíti.