Takács Boglárka a budapesti vb után Tokióban is bejutott az elődöntőbe

• Tokió
2025.09.13. 12:43
Takács Boglárka, a brit Daryll Neita (középen) és az amerikai Twanisha Terry a szombati előfutamban (Fotó: Getty Images)
Visszafogott rajtja miatt ugyan izgulnia kellett, de meglett a továbbjutás Takács Boglárkának a női 100 méteres síkfutás előfutamaiból a tokiói atlétikai világbajnokságon.
Az országos csúcstartó Takács Boglárka az ötödik előfutamban kapott helyet női 100 méteren. A biztos továbbjutáshoz a legjobb háromban kellett végeznie, amire az ellenfelek névsorát látva volt esély. Az amerikai Twanisha Terry és a brit Daryll Neita mellett csupán a libériai Thelma Davies jött nála erősebb idővel Tokióba.

Ha a június végén, Madridban futott 11.06 másodperces egyénijéhez közel sprintel, akkor sikerrel jár – gondoltuk. Közvetlenül az első előfutam előtt eleredt az eső, de az amerikaiak favoritja, Melissa Jefferson-Wooden így is megnyerte azt. A következő két futam Tina Clayton és Shericka Jackson jóvoltából a jamaicaiaké lett, majd a negyedikben az olimpiai bajnok Julien Alfred diadalmaskodott.

Takács nem kapta el jól a rajtot, így óriásit kellett küzdenie, s bár a három biztos továbbjutó helyről lemaradt, a harmadikként befutó Davieshez hasonlóan ő is 11.12-t futott. Ez az eredmény meghozta a sikert, idővel meglett neki az elődöntőbe jutás, így a 2023-as budapesti vb után Tokióban is ott lesz a világ 24 legjobb sprintere között. Folytatás a vasárnap esti programban.

 

