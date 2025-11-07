Takács Boglárka már az MTK Budapestet erősíti

A többszörös magyar bajnok atléta, Takács Boglárka így fogalmazott a váltása kapcsán:

„Újabb fordulóponthoz érkeztem!

Az elmúlt időszakban sok minden átalakult körülöttem, viszont egy dolog továbbra is változatlan: a célom, hogy napról napra jobb legyek, feszegetve a saját határaimat az atlétikapályán és azon túl is.

Ennek érdekében meghoztam egy döntést, ami lehetőséget ad arra, hogy olyan környezetben és feltételek mellett dolgozzak, amelyek a legjobban segítik a fejlődésemet és a jövőbeli céljaim elérését.”

„A mai nappal egy új fejezet kezdődik: hivatalosan is az MTK Budapest atlétájaként folytatom a pályafutásomat!

Hálás vagyok mindazért, ami idáig vezetett, és izgatottan várom, mit tartogat a jövő az új klubomban.

Készen állok az új kihívásokra, és mindenre, ami ezzel a fejezettel együtt jár!

Találkozunk az atlétikapályán jövőre is.”

A 24 éves sprinter – aki 2021 novemberétől mostanáig a Budapesti Honvédban versenyzett – a 100 és a 200 méter mellett 60 méteren és a 4x100 méteres váltó tagjaként is országos rekorder.

A 60, a 100, a 200 méter és a 4x100-as váltó tagjaként országos csúcstartó sprinter edzője, Németh Roland szintén kék-fehérben folytatja.

Takács Székesfehérváron az Alba Regia Atlétikai Klubban kezdett sportolni, onnan igazolt a Budapest Honvédhoz.