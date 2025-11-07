Takács Boglárka már az MTK Budapestet erősíti

Nemzeti Sportrádió

Az MTK Budapest hivatalos honlapján közölte Takács Boglárka nyílt levelét, amelyből kiderült, hogy az országos csúcstartó sprinter az egyesület színeiben folytatja pályafutását.

A többszörös magyar bajnok atléta, Takács Boglárka így fogalmazott a váltása kapcsán:

„Újabb fordulóponthoz érkeztem!
Az elmúlt időszakban sok minden átalakult körülöttem, viszont egy dolog továbbra is változatlan: a célom, hogy napról napra jobb legyek, feszegetve a saját határaimat az atlétikapályán és azon túl is.
Ennek érdekében meghoztam egy döntést, ami lehetőséget ad arra, hogy olyan környezetben és feltételek mellett dolgozzak, amelyek a legjobban segítik a fejlődésemet és a jövőbeli céljaim elérését.”

„A mai nappal egy új fejezet kezdődik: hivatalosan is az MTK Budapest atlétájaként folytatom a pályafutásomat! 
Hálás vagyok mindazért, ami idáig vezetett, és izgatottan várom, mit tartogat a jövő az új klubomban.
Készen állok az új kihívásokra, és mindenre, ami ezzel a fejezettel együtt jár!
Találkozunk az atlétikapályán jövőre is.”

A 24 éves sprinter – aki 2021 novemberétől mostanáig a Budapesti Honvédban versenyzett – a 100 és a 200 méter mellett 60 méteren és a 4x100 méteres váltó tagjaként is országos rekorder.

A 60, a 100, a 200 méter és a 4x100-as váltó tagjaként országos csúcstartó sprinter edzője, Németh Roland szintén kék-fehérben folytatja.

Takács Székesfehérváron az Alba Regia Atlétikai Klubban kezdett sportolni, onnan igazolt a Budapest Honvédhoz.

Ezek is érdekelhetik