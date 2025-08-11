Sportrádió

„Varázslatos este volt, őrületes energiákkal” – így emlékszik Duplantis a budapesti atlétikai vb-re

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
2025.08.11. 16:08
Armand Duplantis igazi show-t igér a Gyulai Memorial közönségének (Fotó: Dömötör Csaba)
Gyulai István Memorial Armand Duplantis Khisane Thompson atlétika Femke Bol Gyulai Memorial
Kedden rendezik meg Budapesten a Gyulai István Memorialt, amelyen az atlétika világsztárjai lépnek be ismét a Nemzetközi Atlétikai Központ versenyterére. A hétfői sajtótájékoztatón Armand Duplantis, Femke Bol és Kishane Thompson osztotta meg a verseny előtti gondolatait a média munkatársaival.

„Varázslatos este volt, őrületes energiákkal” – így emlékszik vissza Armand Duplantis a budapesti atlétikai vb-re, amelyen megnyerte a rúdugrók versenyét. A svéd sztár kedden a Gyulai István Memorialon lép ismét „színpadra” a Nemzeti Atlétikai Központban, s show-t ígér a magyar közönségnek, sőt, szeretne stadioncsúcsot dönteni.

Minderről az esemény hétfői sajtótájékoztatóján beszélt, amelyen Femke Bol is felidézte a budapesti emlékeit, míg Kishane Thompson elmondta, mit érez, amikor azt hallja: jelenleg ő a világ leggyorsabb embere. 

Atlétika
1 órája

Telt ház, 14 ezer néző lesz a Gyulai István Memorialon

A verseny előtti sajtótájékoztatón a külföldi világsztárokat Armand Duplantis, Femke Bol és Kishane Thompson, a magyar példaképeket Takács Boglárka, Halász Bence és Molnár Attila képviselte.

 

