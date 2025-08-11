„Varázslatos este volt, őrületes energiákkal” – így emlékszik Duplantis a budapesti atlétikai vb-re

„Varázslatos este volt, őrületes energiákkal” – így emlékszik vissza Armand Duplantis a budapesti atlétikai vb-re, amelyen megnyerte a rúdugrók versenyét. A svéd sztár kedden a Gyulai István Memorialon lép ismét „színpadra” a Nemzeti Atlétikai Központban, s show-t ígér a magyar közönségnek, sőt, szeretne stadioncsúcsot dönteni.

Minderről az esemény hétfői sajtótájékoztatóján beszélt, amelyen Femke Bol is felidézte a budapesti emlékeit, míg Kishane Thompson elmondta, mit érez, amikor azt hallja: jelenleg ő a világ leggyorsabb embere.