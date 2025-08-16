Gyémánt Liga: Halász Bence simán első kalapácsvetésben Chorzówban

A párizsi olimpia magyar ezüstérmese parádésan versenyez az elmúlt időszakban, két hete a magyar bajnokságot 81.94 méteres egyéni csúccsal nyerte, majd kedden a Gyulai István Memorialon több mint egy métert javított legjobbján és 83.18 méterrel diadalmaskodott. A Nemzeti Atlétikai Központban rendezett arany kategóriás verseny nem csupán a 83 méter feletti eredmény miatt volt mérföldkő a számára, hanem azért is, mert először tudta legyőzni Katzberget, a kanadaiak sztárját. Ezt a bravúrt szombaton megismételte, méghozzá óriási fölénnyel. Halász ugyanis az egyetlen volt a mezőnyben, aki 80 méter fölé repítette a kalapácsot, méghozzá öt érvényes dobásából négyszer.

Elsőre 79.18-ig jutott, amivel három centivel állt Katzberg mögött a nyitósorozatot követően, másodikra viszont már 81.77-nél ért földet a kalapácsa, amivel átvette a vezetést. Harmadikra 81.57-tel folytatta, negyedikre pedig 80.29 következett, majd érvénytelen ötödik dobása után a zárókörben 80.66 méterrel búcsúzott a lengyel közönségtől. Németh Zsolt tanítványának fölényét mutatja, hogy a második Katzberg (79.30 méter) több mint két méterrel maradt el tőle.

A lengyelországi versenyen korábban az Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Csahóczi Csanád, Molnár Attila összeállítású magyar staféta 3:01.46 perces országos rekorddal nyerte a 4x400 métert, pénteken pedig Klekner Hanga 4,60 méteres országos csúcsbeállítással második lett rúdugrásban.