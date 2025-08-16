Nemzeti Sportrádió

Gyémánt Liga: Halász Bence simán első kalapácsvetésben Chorzówban

Vágólapra másolva!
2025.08.16. 17:23
null
Halász Bence (Fotó: Getty Images)
Címkék
atlétika Halász Bence Gyémánt Liga kalapácsvetés
Halász Bence továbbra is tartja remek formáját, és 81.77 méteres dobással, meglepően simán győzött férfi kalapácsvetésben szombaton a Chorzówban zajló atlétikai Gyémánt Liga-versenyen, többek között az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberget is legyőzve.

A párizsi olimpia magyar ezüstérmese parádésan versenyez az elmúlt időszakban, két hete a magyar bajnokságot 81.94 méteres egyéni csúccsal nyerte, majd kedden a Gyulai István Memorialon több mint egy métert javított legjobbján és 83.18 méterrel diadalmaskodott. A Nemzeti Atlétikai Központban rendezett arany kategóriás verseny nem csupán a 83 méter feletti eredmény miatt volt mérföldkő a számára, hanem azért is, mert először tudta legyőzni Katzberget, a kanadaiak sztárját. Ezt a bravúrt szombaton megismételte, méghozzá óriási fölénnyel. Halász ugyanis az egyetlen volt a mezőnyben, aki 80 méter fölé repítette a kalapácsot, méghozzá öt érvényes dobásából négyszer.

Elsőre 79.18-ig jutott, amivel három centivel állt Katzberg mögött a nyitósorozatot követően, másodikra viszont már 81.77-nél ért földet a kalapácsa, amivel átvette a vezetést. Harmadikra 81.57-tel folytatta, negyedikre pedig 80.29 következett, majd érvénytelen ötödik dobása után a zárókörben 80.66 méterrel búcsúzott a lengyel közönségtől. Németh Zsolt tanítványának fölényét mutatja, hogy a második Katzberg (79.30 méter) több mint két méterrel maradt el tőle.

A lengyelországi versenyen korábban az Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Csahóczi Csanád, Molnár Attila összeállítású magyar staféta 3:01.46 perces országos rekorddal nyerte a 4x400 métert, pénteken pedig Klekner Hanga 4,60 méteres országos csúcsbeállítással második lett rúdugrásban.

 

atlétika Halász Bence Gyémánt Liga kalapácsvetés
Legfrissebb hírek

Warholm és Hodgkinson is szárnyalt a sziléziai Gyémánt Liga-fordulóban

Atlétika
1 órája

Gyémánt Liga: országos csúccsal nyert a férfi 4x400 méteres váltó

Atlétika
4 órája

Gyémánt Liga: Klekner Hanga országos csúcsbeállítással második lett Chorzówban

Atlétika
Tegnap, 18:16

Idő előtt véget ért a magyar bajnok távolugró szezonja

Atlétika
Tegnap, 13:46

A budapesti világcsúcsa után már az újabb rekordra készül Duplantis

Atlétika
Tegnap, 10:36

Atlétika: Rózsahegyi Bori az U20-asok között is Európa legjobbja

Utánpótlássport
2025.08.14. 20:54

Saint Lucia ékköve – sztárportré Julien Alfredről

Képes Sport
2025.08.14. 14:31

Gyulai Miklós Duplantis világcsúcsáról: „Kicsit felnéztem az égre, hogy jó lenne, ha most jönne valami segítség…”

Atlétika
2025.08.14. 08:41
Ezek is érdekelhetik