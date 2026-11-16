Thomas Frank lett a Crystal Palace vezetőedzője

Elődje, a francia Pierre Sage csütörtökön távozott posztjáról.

„A Crystal Palace ikonikus klub Angliában és a Premier League-ben is. Minden tőlem telhetőt megteszek majd, hogy segítsem és támogassam a játékosokat, valamint a klubnál dolgozó minden munkatársat” – fogalmazott az 53 éves Frank, aki – miután hazája utánpótlás-válogatottjainál dolgozott – 2013 és 2016 között a Bröndby, 2018 és 2025 között a Brentford trénere volt. Tavaly júniusban a Tottenham Hotspur vezetőedzője lett, ahonnan februárban menesztették.

A Palace az utolsó helyen áll a Premier League-ben, az Európa-liga alapszakaszában a 21., a Ligakupában pedig negyeddöntős. Következő mérkőzését szombaton játssza az újonc Coventry City vendégeként.

A Crystal Palace megnyerte a FA Kupát, az angol szuperkupát és a Konferencia-ligát is az osztrák Oliver Glasner irányításával, ő azonban az előző idény végén távozott, mert úgy vélte, a klub nem erősíti meg a játékoskeretet a szükséges mértékben.