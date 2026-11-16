MTK: Szabics az új edző, a keddi edzést már ő tartja – hivatalos

Két héttel ezelőtt közös megegyezéssel távozott az MTK Budapest vezetőedzője, Pinezits Máté, miután csapata vereséget szenvedett a ZTE FC-től (0–3), és a tizedik helyen állt a tabellán. A Kispest-Honvéd elleni bajnokira (2–2) ideiglenesen Kanta József ült le a kispadra, de már akkor tudni lehetett, hogy a klub hosszú távra keres megoldást – méghozzá külföldi trénert.

Ennek megfelelően szóba került a Leverkusen U19-es csapatát irányító holland Patrick Greveraars, ám őt a német egyesület nem engedte el. Úgy tudjuk, ezután a klub megkereste a korábban az ETO FC Győr vezetőedzőjeként is dolgozó spanyol Antonio Munozt is, de az ő ügyében is meg kellett volna egyezni a Spartak Trnavával, ugyanis szerződés köti a nagyszombatiakhoz. Ez a terv is kútba esett.

Ekkor kerülhetett képbe a 45 éves Szabics Imre, aki a múlt héten távozott a Genktől, amelynél az elmúlt egy hónapban Jess Thorup vezetőedző segítőjeként dolgozott, de a klub leváltotta a teljes szakmai stábot. Szabics Imre már ült magyar kispadon, korábban a Fehérvár vezetőedzőjeként dolgozott az élvonalban. Igaz, túl sokáig nem maradt: 2021 áprilisa és 2022 februárja között 34 mérkőzésen 17 győzelem, hét döntetlen és tíz vereség volt a mérlege.

A Vidinél töltött idő után másodedzőként dolgozott a Sturm Graznál, az osztrák válogatottnál, az FC Zürichnél, az Augsburgnál, az egyiptomi Al-Ahlinál – majd legutóbb a már említett Genknél.

Egyelőre a profi játékos-pályafutása veretesebbnek tűnik, hiszen 17 évesen mutatkozott be az NB I-ben, Szegedről került a Ferencvároshoz, amelyben 24 bajnokin 12 gólig jutott. A fiatal csatár 1999-ben a Sturm Grazhoz szerződött, amelyben négy idényt töltött, játszott a Bajnokok Ligájában, az osztrák csapattal bajnoki és kupamásodik is lett. Ezután 2003 nyarán Németországba igazolt, ahol hét évet töltött el: a Stuttgart, a Köln, a Mainz és az Augsburg labdarúgója volt, az első osztályban 80 meccsen 17-szer volt eredményes. Pályafutása végén visszatért Grazba, bajnokságot nyert, és 2013 őszén 172 élvonalbeli bajnokival és 43 góllal zárta ausztriai karrierjét. A magyar válogatottban 36 meccsen 13-szor volt eredményes.

Az MTK Budapest hétfő délután jelentette be Szabics Imre érkezését.

„Új vezetőedzőnk a szerződés aláírását követően kiemelte, az volt a célja, hogy olyan közegben dolgozhasson, ahol mindenki egy irányba, egymást segítve építi a klubot. Érzése szerint az MTK Budapestnél remek lehetőség adódik arra, hogy a felnőtt csapat eredményes szereplése mellett az utánpótlás, valamint a megfigyelői hálózat fejlesztése is a közös építkezés fontos része legyen” – írják honlapjukon a kék-fehérek, akik azt is közölték, a keddi edzést már Szabics tartja.