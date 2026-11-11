Monacóban dőlhet el Michael Carrick jövője – sajtóhír

Mint ismert, a Manchester United rendkívül gyengén kezdte a Premier League 2026–2027-es idényét: az első tíz fordulóban mindössze egyszer győzött, és augusztus óta nem tudott újabb sikert aratni. A csapat jelenleg a kiesést jelentő, 18. helyen áll.

Kedden sajtóhírek alapján arról számoltunk be, hogy Omar Berrada és Jason Willcox Michael Carrick menesztéséről igyekszik meggyőzni Jim Ratcliffe-et, a klubvezetők pedig szerdán találkoznak a kisebbségi tulajdonossal. A BBC úgy tudja, egyeztetésükre Monacóban kerül sor – azért a hercegségben, mert az üzletember ott él és az általa alapított Ineos vegyipari vállalatnak is ott található az egyik irodája.

Az MU vezetősége október végén, a Bournemouth elleni hazai 3–0-s vereség után még kiállt Carrick mellett. Úgy vélték, a novemberi válogatott szünet megfelelő alkalmat biztosíthat a csapat eddigi teljesítményének kiértékelésére. Bár november 3-án a Bajnokok Ligájában a Roma ellen kétgólos hátrányból fordítva 3–2-re nyert a gárda, a Chelsea elleni 2–0-s vereség, valamint az Aston Villa elleni 4–4-es döntetlen tovább növelte az elégedetlenséget.

A BBC azt írja, a végső döntést Ratcliffe hozza meg, de a Glazer család jóváhagyására is szükség van. A klub igazgatótanácsának 12 tagjából hatan a Glazer család képviselői, köztük Joel és Avi Glazer társelnökök. Amennyiben Ratcliffe elutasítaná Berrada és Wilcox javaslatát, az a két vezető jövőjét is kérdésessé tehetné.

Keddi sajtóhírek szerint amennyiben Carrick távozik, akkor a legnagyobb eséllyel Mauricio Pochettino érkezhet a helyére. Rajta kívül szóba kerülhet a legutóbb a Newcastle Unitednél dolgozó Eddie Howe, a korábbi Ipswich-edző Kieran McKenna, de akár a korábbi német szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann kinevezése is.

A Manchester United a válogatott szünet miatt legközelebb jövő héten vasárnap lép pályára, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool vendégeként – kérdés, kinek az irányításával.