Öt mérkőzés, nulla kapott gól – Michael O’Neill elárulta az északír védekezés titkát

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
2026.11.16. 15:56
null
Michael O’Neill sárga lapos eltiltás miatt nem ülhet le a kispadra (Fotók: Török Attila)
Címkék
Trai Hume északír válogatott Michael O'Neill Észak-Írország sajtótájékoztató magyar válogatott
A Nemzetek Ligája B-ligájának leghatékonyabban védekező válogatottja látogat a Puskás Arénába, Michael O'Neill, az északírek szövetségi kapitánya pedig a Magyarország elleni „csoportdöntő” előtt a taktikai fegyelem jelentőségéről, saját eltiltásáról és a várható nehézségekről beszélt.

Vasárnap este úgy érkezett meg az északír válogatott küldöttsége Budapestre, hogy a Nemzetek Ligája öt fordulójában egyetlen gólt sem kapva előzte meg egy ponttal Magyarországot a B-liga csoportjának élén. A szigetországiak kivételes védekezési teljesítményét a Cube adatelemző szoftver mutatói is alátámasztják: az északírek a veszélyes támadások megelőzésében a liga legjobbjai, míg a fegyelmezettséget és az ellenfelek pontrúgásaiból kialakuló lövések minőségének korlátozását tekintve is a B-liga élmezőnyéhez tartoznak. Hasonlóan beszédes, hogy az ellenfelek védelmi vonal mögé irányuló átadásainak megakadályozásában csak egy nemzet jobb náluk, de a kontratámadásokból engedett ígéretes lövések korlátozásában is a legszűkebb elithez tartoznak. Nem vállalunk tehát nagy kockázatot, ha azt gondoljuk, az északír védelem feltörése lehet a magyar válogatott keddi, Puskás Arénában rendezendő mérkőzésének egyik legnagyobb kihívása.

Ebből fakadóan adta magát lapunk kérdése Michael O’Neill szövetségi kapitányhoz a hétfői sajtótájékoztatón: minek tulajdonítja az általa felkészített válogatott már-már tökéletes védekezését?

„A legfontosabb, hogy az egész csapat együtt védekezik, mindenki kiveszi a részét ebből a munkából – fejtette ki az északírek 57 éves szakvezetője. – Olyan szervezeti kereteket alakítottunk ki, amelyek pontosan meghatározzák, kinek mi a feladata, de a legfontosabb, hogy a játékosaink fegyelmezetten hajtják végre az elképzeléseinket. Előfordult, hogy mély blokkban védekeztünk, ám a tizenhatosunkon belül ilyenkor is hatékonyak maradtunk. Kiváló fiatal kapusunk van Pierce Charles személyében, aki magabiztosságot ad a védőknek és a csapatnak. Az öt kapott gól nélküli mérkőzés persze közös munka eredménye.”

Az éllovas szövetségi kapitánya szerint az idegenbeli válogatott mérkőzéseken különösen fontos, hogy válogatottja végig versenyben maradjon – és mint hozzátette, ebben nagyon jó a társaság.

„Meg akarjuk nyerni a csoportot, ez a célunk – amit ha nem érnénk el, csalódottak lennénk. Attól viszont, hogy az osztályozós helyünk már biztos, nem fogunk felelőtlenül futballozni. A magyarok is pontosan tudják, mire számíthatnak tőlünk. A játékosaink fizikai mutatói kiemelkedőek, úgyhogy ha kedd este sok futásra lesz szükség, készen állunk rá. A belfasti találkozón alig volt különbség a két válogatott között, ezúttal is hasonlóan szoros összecsapást várok.”

Trai Hume, az északír válogatott középpályása

„Fantasztikus lehetőség előtt állunk, hiszen telt házas stadionban, kiváló magyar válogatott ellen harcolhatjuk ki az A-ligába jutást. Futballistaként az ilyen mérkőzésekért dolgozunk, ezért ki kell élveznünk a hangulatot és a kihívást. Az öt kapott gól nélküli mérkőzés a csapat fegyelmezettségét és munkabírását bizonyítja. Tudjuk, milyen feladat vár ránk Budapesten, és mindent megteszünk, hogy megszerezzük a csoportelsőséget.”

VÉLEMÉNY

Az Ukrajna ellen sárga lappal büntetett Jamie Donley eltiltás miatt hiányzik, és Michael O’Neill sem ülhet hasonló okból a kispadon. A támadó pótlására a felállás megváltoztatása is szóba került, a szövetségi kapitány pedig jelezte, hogy a magyarok eltiltott középhátvédje miatt a pálya ezen területe különösen érdekes lehet.

Saját távolléte kevésbé aggasztja.

„A lelátón ülő kollégáink walkie-talkie-kon keresztül tartják a kapcsolatot a kispaddal. A taktikai döntések előtt egyeztetünk az elemzőkkel, a kispadon ülő munkatársunk pedig azonnal hozzáfér a felvételekhez. Nálunk több ember közösen menedzseli a mérkőzést. Meglehet, a magasból még tisztábban látom a taktikai összefüggéseket. Hiányozni fog, hogy közvetlenül biztassam a játékosokat, ám kollégáim ezt is megoldják. Frusztráló, hogy nem lehet fellebbezni az ítélet kapcsán, de a távollétem nem okoz majd gondot.”  

Kényesebb témát is érintettek az északír újságírók: felidézték, hogy Michael O’Neill a belfasti döntetlen után a magyar játékosok földre kerülését és hangos reklamálását kifogásolta. Ennek kapcsán felmerült, tart-e hasonló jelenetektől, illetve attól, hogy a hazai pálya a játékvezető ítéleteit is befolyásolhatja.

„Több mint száz válogatott mérkőzésen megtanultam, hogy az ellenfél viselkedését nem tudjuk befolyásolni. Nekünk a saját hozzáállásunkkal kell foglalkoznunk. Igazságos, erélyes játékvezetésben bízom. Az eredmények alapján a csoport két magasan legjobb csapata méri össze az erejét. Azt szeretném, hogy jó meccset játsszunk, ennél többet nem kérhetünk.”

A sajtótájékoztató egy pontján szóba került, hogy az eltiltott Jamie Donley hiányában Michael O’Neill megfontolná-e a visszavont középcsatár alkalmazását.

„Bárcsak olyan választási lehetőségeim lennének, mint amilyen Puskás Ferenc, ám ez a lehetőség nem áll rendelkezésemre. A válogatott futballban elkerülhetetlen, hogy sérülések vagy eltiltások miatt változtatnunk kelljen. Ukrajna ellen például Ethan Galbraith-re sem számíthattunk, mert a párjának gyermeke született – ilyenkor alkalmazkodunk a körülményekhez, új feladatokat adunk a játékosoknak. A sokoldalúság rengeteget segít. Ismét akad egy megoldandó problémánk, de a kereten belül megtaláljuk rá a választ.”

Kapcsolódó tartalom

Marco Rossi: Már eldöntöttük, ki helyettesíti Orbánt!

A szövetségi kapitány a zsebébe is nyúlna egy Észak-Írország elleni győzelemért.

Bolla Bendegúz: Az a célunk, hogy domináljunk, a saját játékunkat játsszuk, és nyerjünk kedden!

A védő szerint megfelelően tudják helyettesíteni az eltiltott Orbánt.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
6. FORDULÓ
NOVEMBER 17., KEDD
20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Ukrajna–Grúzia

 

Trai Hume északír válogatott Michael O'Neill Észak-Írország sajtótájékoztató magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Nagy Zsolt gyomorproblémák miatt elhagyta a válogatott összetartását

Magyar válogatott
4 órája

„Ha a magyarok nem adják meg a tiszteletet, azzal csak maguknak ártanak”

Magyar válogatott
4 órája

Alapemberek kiesését kell megoldani – állítsa össze a magyar válogatott keddi kezdőcsapatát!

Magyar válogatott
8 órája

A grúz játékosmegfigyelő szerint Szoboszlai Dominik volt az X-faktor

Magyar válogatott
21 órája

Lukács Dániel elhagyta a válogatott edzőtáborát

Magyar válogatott
21 órája

Végigvettük az opciókat: hogyan pótoljuk Willi Orbánt és Vitális Milánt az északírek ellen?

Magyar válogatott
Tegnap, 13:58

Az MLSZ hirdetéseit látta Tbilisziben? Mutatjuk az okát!

Magyar válogatott
Tegnap, 12:56

Olvasóink szerint Tóth Balázs volt a magyar válogatott legjobb játékosa a grúzok ellen

Magyar válogatott
Tegnap, 12:11