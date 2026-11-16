Philippe Diallo elindul a FIFA elnökválasztásán

2026.11.16. 17:04
Philippe Diallo (Fotó: Getty Images)
Címkék
FIFA Philippe Diallo Gianni Infantino
Philippe Diallo, a francia szövetség (FFF) vezetője elindul a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöki posztjáért a jelenleg regnáló Gianni Infantinóval szemben.

Az európai szövetség (UEFA) hétfőn közölte, hogy az FFF első embere a kontinentális szervezet tagszövetségeinek, végrehajtó bizottságának és tanácsának is a teljes támogatását élvezi a márciusban esedékes FIFA-elnökválasztáson.

Infantino akkor veszítette el az UEFA bizalmát, amikor erősen vitatott tervet dolgozott ki arra, hogy magánbefektetőket vonjon be FIFA égisze alatt zajló világbajnokságok rendezésébe. Az európai szövetség augusztus óta kereste azt a hiteles jelöltet, aki Infantinót megakadályozhatja egy újabb mandátum elnyerésében.

A FIFA-t 2016 óta vezető Infantino szakértők szerint továbbra is egyértelmű esélyese a március 18-án, Rabatban, a kongresszus keretében tartandó elnöki választásnak az éles bírálatok ellenére. A regnáló FIFA-elnöknek nagy a támogatottsága Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában, ez pedig elegendő többséget adhat neki a választáson ahhoz, hogy megkezdje negyedik ciklusát a szervezet élén.

Korábban Tasima Kozo, a japán szövetség tiszteletbeli elnöke, valamint a svájci válogatott és a Tottenham korábbi védője, Ramon Vega jelentette be, hogy kihívja a FIFA elnökét. Arséne Wenger, a FIFA globális fejlesztési igazgatója és az Arsenal legendás vezetőedzője vasárnap közölte, hogy nem indul a tisztségért.

Az elnökjelölteknek szerdáig kell jelezniük szándékukat.

FIFA Philippe Diallo Gianni Infantino
Legfrissebb hírek

Angol sajtóértesülések szerint Wenger nem indul a FIFA-elnökválasztáson

Minden más foci
Tegnap, 14:26

Arsene Wenger a héten eldönti, versenybe száll-e a FIFA elnöki posztjáért – sajtóhír

Minden más foci
2026.11.10. 14:33

FIFA: az ázsiai alelnök szerint borítékolható Infantino újraválasztása

Minden más foci
2026.11.09. 19:57

A FIFA tanácsának japán tagja is indul Infantino ellen

Minden más foci
2026.11.05. 15:25

FIFA: a tanács elé kerülnek Infantino üzleti tervének bizalmas dokumentumai

Minden más foci
2026.11.03. 19:57

Mégis lehet magyar válogatott Urblík József – sajtóhír

Magyar válogatott
2026.11.03. 10:05

Csányi Sándor is képbe került az UEFA-nál mint Infantino lehetséges ellenfele – sajtóhír

Minden más foci
2026.10.29. 17:10

Az Egyesült Államok lesz az első női klub-vb házigazdája

Minden más foci
2026.10.22. 19:17