Philippe Diallo elindul a FIFA elnökválasztásán

Az európai szövetség (UEFA) hétfőn közölte, hogy az FFF első embere a kontinentális szervezet tagszövetségeinek, végrehajtó bizottságának és tanácsának is a teljes támogatását élvezi a márciusban esedékes FIFA-elnökválasztáson.

Infantino akkor veszítette el az UEFA bizalmát, amikor erősen vitatott tervet dolgozott ki arra, hogy magánbefektetőket vonjon be FIFA égisze alatt zajló világbajnokságok rendezésébe. Az európai szövetség augusztus óta kereste azt a hiteles jelöltet, aki Infantinót megakadályozhatja egy újabb mandátum elnyerésében.

A FIFA-t 2016 óta vezető Infantino szakértők szerint továbbra is egyértelmű esélyese a március 18-án, Rabatban, a kongresszus keretében tartandó elnöki választásnak az éles bírálatok ellenére. A regnáló FIFA-elnöknek nagy a támogatottsága Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában, ez pedig elegendő többséget adhat neki a választáson ahhoz, hogy megkezdje negyedik ciklusát a szervezet élén.

Korábban Tasima Kozo, a japán szövetség tiszteletbeli elnöke, valamint a svájci válogatott és a Tottenham korábbi védője, Ramon Vega jelentette be, hogy kihívja a FIFA elnökét. Arséne Wenger, a FIFA globális fejlesztési igazgatója és az Arsenal legendás vezetőedzője vasárnap közölte, hogy nem indul a tisztségért.

Az elnökjelölteknek szerdáig kell jelezniük szándékukat.