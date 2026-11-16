Új szakaszához érkezett a férfi kézilabda Bajnokok Ligája. Már csak 12 csapat van versenyben, a második csoportkörben két hatosban folytatódnak a küzdelmek. A március elejéig tartó középdöntő előtt arra kérjük olvasóinkat, hogy az eddigiek alapján tippeljék meg, melyik csapat nyeri meg a sorozatot.

SZAVAZÁS Melyik csapat nyeri meg a férfi kézilabda Bajnokok Ligáját? Veszprém

Paris SG

Melsungen

Wisla Plock

Aalborg

Füchse Berlin

Barca

Sporting

Magdeburg

Kielce

GOG

Dinamo Bucuresti KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!

A Veszprém programja a második csoportkörben

1. forduló

November 18., 18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–One Veszprém HC

2. forduló

November 26., 18.45: One Veszprém HC–Aalborg HB (dán)

3. forduló

December 2., 18.45: One Veszprém HC–MT Melsungen (német)

4. forduló

December 10., 20.45: Paris Saint-Germain (francia)–One Veszprém HC

5. forduló

Február 10., 18.45: One Veszprém HC–Orlen Wisla Plock

6. forduló

Február 17., 18.45: Aalborg HB–One Veszprém HC

7. forduló

Február 24., 18.45: One Veszprém HC–Paris Saint-Germain

8. (utolsó) forduló

Március 3. vagy 4.: MT Melsungen–One Veszprém HC