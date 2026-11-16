Szavazás: melyik csapat nyeri meg a férfi kézilabda Bajnokok Ligáját?

I. SZ.I. SZ.
2026.11.16. 17:18
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A Veszprém és a Füchse Berlin is versenyben van még (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
One Veszprém HC férfi kézilabda BL szavazás férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Új szakaszához érkezett a férfi kézilabda Bajnokok Ligája. Már csak 12 csapat van versenyben, a második csoportkörben két hatosban folytatódnak a küzdelmek. A március elejéig tartó középdöntő előtt arra kérjük olvasóinkat, hogy az eddigiek alapján tippeljék meg, melyik csapat nyeri meg a sorozatot.

SZAVAZÁS

Melyik csapat nyeri meg a férfi kézilabda Bajnokok Ligáját?

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A Veszprém programja a második csoportkörben
1. forduló
November 18., 18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–One Veszprém HC
2. forduló
November 26., 18.45: One Veszprém HC–Aalborg HB (dán)
3. forduló
December 2., 18.45: One Veszprém HC–MT Melsungen (német)
4. forduló
December 10., 20.45: Paris Saint-Germain (francia)–One Veszprém HC
5. forduló
Február 10., 18.45: One Veszprém HC–Orlen Wisla Plock
6. forduló
Február 17., 18.45: Aalborg HB–One Veszprém HC
7. forduló
Február 24., 18.45: One Veszprém HC–Paris Saint-Germain
8. (utolsó) forduló
Március 3. vagy 4.: MT Melsungen–One Veszprém HC

A CSOPORTOK ÁLLÁSA


 

 

One Veszprém HC férfi kézilabda BL szavazás férfi kézilabda Bajnokok Ligája
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