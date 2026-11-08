Őrült meccsen pontot mentett, de kiesőzónában maradt a Man. United

Az Aston Villa villámrajtot vett, Alysson már a 2. percben megszerezte a vezetést, két perccel később pedig Nicolas Jackson is eredményes volt. A Manchester United Bruno Fernandes tizenegyesével szépített a 15. percben, majd Youri Tielemans a szünet előtt egyenlített.

A második félidő elején John McGinn büntetőből ismét előnyhöz juttatta a vendégeket, akik az 53. percben másodszor kerültek kétgólos előnybe, miután Leon Goretzka is betalált. Hiába vezetett azonban 4–2-re az Aston Villa még a rendes játékidő végén is, az MU nem adta fel: Joshua Zirkzee a ráadás második percében szépített, Patrick Dorgu pedig az utolsó pillanatokban kiegyenlített. 4–4

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Manchester United–Aston Villa 4–4 (B. Fernandes 15. – 11-esből, Tielemans 44., Zirkzee 90+2., Dorgu 90+7., ill. Alysson 2., Jackson 4., McGinn 48. – 11-esből, Goretzka 53.)

Brighton–Brentford 2–0 (D. Gómez 15., P. Gross 42. – 11-esből)

Kiállítva: I. Thiago (Brentford, 21.)

Ipswich Town–Bournemouth 1–2 (Clarke 73. – 11-esből, ill. Evanilson 5., L. Davis 46.– öngól)

Sunderland–Chelsea 1–0 (Le Fée 36. – 11-esből)

Crystal Palace–Liverpool 0–3 (A. Mac Allister 40., Wirtz 54., Isak 89.)

Szombaton játszották

Leeds United–Tottenham Hotspur 1–0 (Okafor 79.)

Arsenal–Hull City 1–0 (Ödegaard 72.)

Fulham–Newcastle United 1–1 (Muniz 83., ill. Murphy 80.)

Nottingham Forest–Manchester City 3–1 (J. Cunha 6., Delap 18., 73., ill. Cherki 52.)

Pénteken játszották

Everton–Coventry City 3–1 (Barry 56., 61., Dewsbury-Hall 81., ill. Gboho 52.)