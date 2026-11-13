Nicolas Jackson a hónap játékosa, De Zerbi a hónap edzője lett a PL-ben

Pályafutása során először Nicolas Jackson lett a hónap legjobb játékosa az angol Premier League-ben – írta a liga a hivatalos honlapján. A csatár Sadio Mané óta az első szenegáli, aki megkapta a díjat, ráadásul több mint tíz évet kellett várni, hogy ismét egy Aston Villa-futballistához kerüljön. Legutóbb 2015 áprilisában Christian Benteke bizonyult a legjobbnak. Jackson a hónapban négyszer volt eredményes, bevette a Brentford, a Fulham, kétszer pedig a Manchester City kapuját is.

What a return to the Premier League Nicolas Jackson is enjoying! 👍👎 The @AstonVilla forward wins @EASPORTSFC Player of the Month https://t.co/EwVkrGeYch — Premier League (@premierleague) November 13, 2026

Egy döntetlen és három győzelem – ez volt a Tottenham teljesítménye októberben, aminek köszönhetően Roberto De Zerbit választották meg a hónap vezetőedzőjének. Az olasz is az első alkalommal vehette át a díjat, előtte legutóbb Ange Postecoglou nyert a Spurst irányítva. A klub a hónap elején még a tabella utolsó helyén állt, veretlen teljesítménye miatt a novembert már a liga első felében kezdhette meg.

Three consecutive wins earn @SpursOfficial's Roberto De Zerbi @Barclays Manager of the Month ⚪️ https://t.co/sQujB8ajF3 — Premier League (@premierleague) November 13, 2026

Októberben sem maradt díjazott nélkül a Brighton, a hónap legszebb gólját Diego Gómez szerezte. A paraguayi a Crystal Palace ellen a félpályáról, 51 méterről talált be. Gómez gólja volt a legtávolabbi találat Wayne Rooney 2017-es, még az Everton színeiben bombája óta.

Who else? 😅 @BHAFC's Diego Gomez wins Guinness Goal of the Month from the halfway line against Crystal Palace! https://t.co/7r87W9uZJs — Premier League (@premierleague) November 13, 2026

A hónap védését Mike Penders mutatta be a Manchester United ellen, a hónap kreatív pillanatának Luca Williams-Barnett szólóját választották.