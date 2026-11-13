Nicolas Jackson a hónap játékosa, De Zerbi a hónap edzője lett a PL-ben

L. M.L. M.
2026.11.13. 15:47
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Nicolas Jackson és Robert De Zerbi is először lett a hónap legjobbja (Fotó: Getty Images)
Címkék
Diego Gómez Luca Williams-Barnett Mike Penders Nicolas Jackson Roberto De Zerbi Premier League
Az Aston Villa támadóját, Nicolas Jacksont választották meg október hónap legjobb játékosának az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban. A legjobb edző díját a Tottenham mestere, Roberto De Zerbi vihette haza, míg a hónap legszebb gólját Diego Gómez szerezte.

Pályafutása során először Nicolas Jackson lett a hónap legjobb játékosa az angol Premier League-ben – írta a liga a hivatalos honlapján. A csatár Sadio Mané óta az első szenegáli, aki megkapta a díjat, ráadásul több mint tíz évet kellett várni, hogy ismét egy Aston Villa-futballistához kerüljön. Legutóbb 2015 áprilisában Christian Benteke bizonyult a legjobbnak. Jackson a hónapban négyszer volt eredményes, bevette a Brentford, a Fulham, kétszer pedig a Manchester City kapuját is. 

Egy döntetlen és három győzelem – ez volt a Tottenham teljesítménye októberben, aminek köszönhetően Roberto De Zerbit választották meg a hónap vezetőedzőjének. Az olasz is az első alkalommal vehette át a díjat, előtte legutóbb Ange Postecoglou nyert a Spurst irányítva. A klub a hónap elején még a tabella utolsó helyén állt, veretlen teljesítménye miatt a novembert már a liga első felében kezdhette meg.

Októberben sem maradt díjazott nélkül a Brighton, a hónap legszebb gólját Diego Gómez szerezte. A paraguayi a Crystal Palace ellen a félpályáról, 51 méterről talált be. Gómez gólja volt a legtávolabbi találat Wayne Rooney 2017-es, még az Everton színeiben bombája óta.

A hónap védését Mike Penders mutatta be a Manchester United ellen, a hónap kreatív pillanatának Luca Williams-Barnett szólóját választották.

 

 

Diego Gómez Luca Williams-Barnett Mike Penders Nicolas Jackson Roberto De Zerbi Premier League
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