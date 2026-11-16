Nincs vége a hoki-vb-ket övező botránynak, Oroszország szankciókat követel a kanadaiak ellen

A kanadai kormány az ukrajnai háború miatt nem ad vízumot az oroszoknak a december 26-án kezdődő tornára, amelynek Edmonton és Red Deer ad otthont.

Az orosz illetékesek a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) mellett a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz (NOB) fordultak jogorvoslatért. Első körben „következményeket” akarnak: vagy vegyék el a rendezés jogát Kanadától, vagy pedig töröljék a vb-t. Ezen túlmenően Mihail Gyegtyarjov sportminiszter – aki egyben az Orosz Olimpiai Bizottság elnöke – sürgette, hogy a jövőben Kanada ne rendezhessen nemzetközi sporteseményeket, ha szembemegy egy jogerős bírósági ítélettel.

„Az egyetlen jogszerű döntés az lenne, ha a tornát áthelyeznék Kanadából egy olyan országba, amely kész biztosítani az összes jogosult nemzeti válogatott, köztük Oroszország részvételét” – írta közösségi oldalán Gyegtyarjov. – „Meggyőződésünk, hogy a nemzetközi és a kanadai szövetség, valamint a kanadai kormány lépéseit a NOB-nak és a nemzetközi sportszervezeteknek a lehető legszigorúbban kellene megítélniük.”

Az IIHF Tanácsa – tudomásul véve a kanadai helyzetet és az idő szűkösségét – vasárnap úgy döntött, hogy Kanadában marad a vb, és az oroszok nem indulhatnak. Az Orosz Jégkorong Szövetség szerint ez a döntés „kizárólag politikai okokból született, megsértve a Sportdöntőbíróság kötelező erejű és hatályos határozatát”, és jelezte, hogy kártérítést követel.

Az IIHF ha nem tud érvényt szerezni a CAS-ítéletnek, akkor a sportág olimpiai jövőjét kockáztatja, ha pedig mégis engedi indulni az oroszokat, akkor pedig például a svédek, a finnek, a csehek, a lettek, a svájciak tiltakozásul nem állnának ki ellenük, ráadásul több szponzor is visszavonná a támogatását.

A következő torna, amelyen engedélyezni kellene majd az oroszok részvételét, a január 8–16. közötti, magyar érdekeltségű ostravai ifjúsági női vb, ám ezzel kapcsolatban még nem született IIHF-határozat.