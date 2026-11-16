Szlovákia döntetlennel zárta az NL-csoportkört, Feröer egy győzelemmel is osztályozós helyen végzett

A kazah fővárosban igazi novemberi hideg uralkodott, a mérkőzés időpontjában a hőmérséklet –4 Celsius-fok körül mozgott, az erős szél miatt pedig akár –10 foknak is érződhetett. A modern Asztana Arénában azonban a zárt tetőnek köszönhetően kellemes, 12 fokos hőmérséklet fogadta a játékosokat és a nézőket.

A Vladimír Weiss vezette szlovák válogatott jelentősen felforgatott összeállításban lépett pályára. Tíz olyan játékos hiányzott sérülés vagy egyéb okok miatt, akik normál esetben jó eséllyel a kezdőcsapatban kaptak volna helyet. Elég csak Milan Skriniar (Fenerbahce), Dávid Hancko (Atlético Madrid) vagy Stanislav Lobotka (Napoli) nevét említeni.

A vendégek már korábban bebiztosították feljutásukat a B-divízióba, ám Asztanában így is világos céllal léptek pályára: megszakítani kedvezőtlen kazahsztáni sorozatukat a műfüvön, és győzelemmel lezárni az őszi idényt.

A hazai válogatott körül rendkívül feszült volt a hangulat. Kazahsztán, amely a sorozat előtt még a feljutás egyik esélyesének számított, végül az utolsó helyen zárta a csoportküzdelmeket. A helyi sajtó és a szurkolók szerint a fő felelős a holland szövetségi kapitány, John van ’t Schip. A rossz hangulat az Asztana Arénában is érezhető volt: a közel 30 ezres stadionban mindössze mintegy nyolcezer néző foglalt helyet.

Bár az első helyzet a vendégek előtt adódott, ezt követően a kazahok futballoztak kezdeményezőbben. Több veszélyes lövést is leadtak Martin Rodák kapuja felé. A 29. percben Dávid Krcík lemaradt egy visszatett labdáról, amit Iszlam Csesznokov kihasznált, és megszerezte a vezetést a hazaiaknak.

A szünetben Vladimír Weiss két cserét is végrehajtott, és a szlovákok veszélyesebbé váltak. Az 56. percben Dávid Krčík beadását Róbert Bozeník fejelte a kapuba. A vendégek azonban csak rövid ideig örülhettek, mert néhány perccel később Jan Vorogovszkij maradt szabadon a bal oldalon, és nem hibázott.

A 72. percben Martin Rodák nagy védést mutatott be, majd a másik oldalon Lukás Haraslín lövése után David Strelec egyenlített. Közbeszólt azonban a videobíró, és egy közel hétperces VAR-vizsgálat után a játékvezető érvénytelenítette a találatot.

A szlovákok azonban nem adták fel. A ráadás ötödik perében egy kipattanó labdát Adrián Kaprálik kapásból, 18 méterről a kapu bal sarkába küldött. Végül a vendégek győzhettek is volna: előbb Lukás Haraslín lövését blokkolta a hazai védelem, majd Nino Marcelli hagyott ki két óriási lehetőséget. 2–2

Feröer – zsinórban öt döntetlen után – Áki Samuelsen góljával nyert 1–0-ra, ezzel megelőzte Moldovát, s a második helyen végzett, tehát osztályozót játszhat a B-ligába jutásért. Moldova és Kazahsztán legközelebb is a C-ligában szerepel majd.

A 4. csoportban Izland maradt az élen, miután 3–0-ra verte Luxemburgot, ezzel feljutott a B-ligába. Észtország hiába nyert 2–1-re Bulgária ellen, maradt a csoportelsővel szembeni kétpontos hátránya, azaz osztályozón keresztül juthat fel. Bulgária és Luxemburg helye biztosan nem változik, hiszen a D-liga megszűnése miatt nincs kieső a C-ligából.

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

C-LIGA

3. CSOPORT

Feröer–Moldova 1–0 (Samuelsen 24.)

Kazahsztán–Szlovákia 2–2 (Csesznokov 29., Vorogovszkij 65., ill. Bozeník 56., Kaprálik 90+5.)

4. CSOPORT

Izland–Luxemburg 3–0 (Willumsson 25., Gudjohnsen 37. – 11-esből, Ellertsson 50.)

Észtország–Bulgária 2–1 (Kristal 8., Palumets 60., ill. Kovacsev 45+1.)

Kiállítva: Mustmaa (90+1., Észtország)

D-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Gibraltár–Málta

2. CSOPORT

Litvánia–Liechtenstein 2–1 (Jankauskas 16., Ruzgis 50. – 11-esből, ill. Sele 60.)