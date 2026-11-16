Újabb játékosával hosszabbított a debreceni női kézilabdacsapat

Az osztrák válogatott Ines Ivancok-Soltic az előző idény közben szerződött Debrecenbe. A 28 éves balátlövő tavaszra meghatározó tagja lett a csapatnak, s ebben az idényben átlagban 6.5 gólt lő mérkőzésenként (a NEKA elleni meccsen 14-szer talált be) amellett, hogy megbízható hármas védő. Eddig 37 találkozón lépett pályára DVSC-mezben, ezalatt 112 gólt szerzett – írja a klub honlapja, amely szerint Ivancok-Soltic szerződése 2027 nyarán járt volna le, ezt hosszabbította meg a klub most újabb 2+1 évvel.

„Nagyon boldog vagyok, hogy Debrecenben folytathatom a pályafutásomat, élvezem az itteni munkát, remek a közösség, a lányokkal és a stáb tagjaival is nagyszerű a kapcsolatom. Úgy érzem, máris sokat fejlődtem az itt töltött idő alatt” – idézte a DVSC közleménye a játékost.