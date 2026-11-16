A Somorja lett a szlovák másodosztály őszi bajnoka

A somorjai együttes hosszú évek óta meghatározó szereplője a másodosztálynak, tavasszal azonban még a kiesés veszélye fenyegette. Márciusban, kilenc fordulóval a bajnokság vége előtt az STK a kiesést jelentő 14. helyre csúszott vissza.

„Nem játszottunk rosszul, de hiányoztak a pontok. Éreztük, hogy Michal Kurucra van szükségünk. Olyan edzőre, aki már korábban is vezette az STK-t, és pontosan ismertük a képességeit. Sikerült megegyeznünk vele annak ellenére, hogy akkor a Nyitra U19-es csapatánál dolgozott. Az érkezése után az utolsó kilenc mérkőzésből csak kettőt veszítettünk el, és sikerült kiharcolnunk a bennmaradást. Éreztük, hogy ezekre a hónapokra lehet építeni” – mondta a Nemzeti Sportnak Horváth Csaba klubelnök.

A múltban hat éven keresztül a Somorja volt a DAC partnerklubja. Az együttműködés során számos magyar játékos viselte a kék-fehér mezt, köztük a jelenleg válogatott Vitális Milán, Csinger Márton, vagy a Comóban szereplő Bősze Levente. Vitális Milán például mindössze 1045 nap alatt jutott el a másodosztályú Somorjától az AEK Athén Bajnokok Ligája-főtáblás szerepléséig. A somorjai szurkolók emlékezhetnek Evanilsonra is, aki 2018 őszén szerepelt a klubnál. A brazil támadó két éve 45 millió euróért szerződött az FC Portóból a Bournemouthhoz, amelynek alapembere lett. „Jelenleg sportszakmai együttműködés van az STK és a DAC között. Elsősorban a földrajzi közelség köt össze bennünket, természetesen van némi játékosmozgás a két klub között, de a klubunk önálló jogi személy, amely saját maga felel a működéséért, és semmilyen módon nem függ a DAC-tól. Attól, hogy régiós és szakmai kapcsolatban állunk egymással, még ugyanúgy lehetnek magasabb céljaink. A tartalékcsapatok nem juthatnak feljebb, de Somorja nem a DAC második csapata” – hangsúlyozta Horváth Csaba. Vitális, Csinger, Evanilson...

A somorjai klub első embere szimbolikus alakja az STK történetének. Saját nevelésű játékosként indult, majd élvonalbeli karriert futott be Szlovákiában, szerepelt Csehországban, Lengyelországban és Hollandiában is, illetve a szlovák válogatottban is. Pályafutását Somorján fejezte be, később pedig a klub elnöke lett.

A nyáron jelentős változások történtek a csapat háza táján. „Megerősítettük a szakmai stábot, és sikerült olyan játékosokat szerződtetni, akik éhesek a sikerre, és megfelelő minőséget képviselnek. A pozitív változás már a felkészülési mérkőzéseken látszott. Legyőztük a DAC-ot, a katari Al-Gharafát, és döntetlent játszottunk a Nagyszombattal. Remekül kezdtük a bajnokságot, megnyertük az első három mérkőzésünket. Lendületet kapott a csapat. Nemcsak pontokat szereztünk, hanem gólerős és látványos futballt is játszottunk.”

Az STK az egész idényben az élmezőnyben szerepelt, négy fordulóval az őszi szezon vége előtt átvette a vezetést, és már nem is engedte ki a kezéből. Pedig az utolsó három mérkőzését egyaránt idegenben játszotta. „Történelmi siker ez a somorjai futballnak, és óriási öröm, hogy ilyen őszi szezont produkáltunk. Talán csak egyetlen dolog miatt bánkódunk: hogy már vége van” – mosolygott Horváth Csaba.

„A csapat és a szakmai stáb hétről hétre maximális erőbedobással dolgozott, mérkőzésről mérkőzésre fejlődtünk, és több találkozót is a kék-fehér szív nyert meg. Külön ki kell emelni az edzői stáb munkáját, taktikai és erőnléti szempontból egyaránt. Remek játékosaink vannak, akik rendszeresen bekerültek a forduló válogatottjába. A nigériai Onyebuchi Solomon Ihejirika személyében pedig a bajnokság legeredményesebb gólszerzőjével is büszkélkedhetünk. Köszönet illeti a klubban dolgozókat, akik a mindennapi zavartalan munkáról gondoskodnak. Most jön a megérdemelt pihenő, aztán januárban újult erővel folytatjuk a munkát.”

A somorjaiak a Szlovák Kupában is versenyben vannak. Három győzelmet követően ott vannak a legjobb tizenhat között. „A sorsolás nem volt a legkedvesebb hozzánk, de a kupában bármi megtörténhet” – jegyezte meg a klubelnök. Az STK a Pohronie–Slovan párharc győztesével találkozik.