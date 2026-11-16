Németh Hunor a két gólja után gólpasszt is jegyzett, ismét két góllal vezetünk Ciprus ellen

2026.11.16. 20:34
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Németh Antal (Fotó: MLSZ)
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Magyarország ciprusi U21-es labdarúgó-válogatott utánpótlás U21-es magyar válogatott magyar U21-es labdarúgó-válogatott Ciprus
Az U21-es magyar labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzésen fogadja Ciprust. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–CIPRUS 4–2 (2–0) – élőben az NSO-n!
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Filip Golova (Peter Bednár, Milan Strbo) – szlovákok
MAGYARORSZÁG: Lehoczki – Szakos (Pál B., 78.), Lakatos Cs., Umathum Á., Vitályos (Csorba, 78.) – Németh H. (Patai, 78.), Madarász Á. (Szamosi Á., a szünetben), Kern – Győrfi (Hős, 62.), Bagi (Kovács P., a szünetben), Szép (Egri, a szünetben). Szövetségi kapitány: Németh Antal
CIPRUS: Ortelli - Puszatidisz, Konsztantinidisz, Kikiacu, Pepisz (Kontopolusz, 65.) - Angeli, Avramidisz - Vasziliu (Ionannidisz, a szünetben), Culiu, Lukaidisz - Theodosziu (Kucudakisz, 65.). Szövetségi kapitány: Mariosz Nikolau
Gólszerző: Németh H. (43., 45.), Győrfi (60.), Kovács P. (75.), ill. Culiu (50., 54.)

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Magyar válogatott
12 órája

Jön a nagy U21-es teszt Ciprus ellen

KEZDÉS: 19.00. Németh Antal szövetségi edző csapata Ciprus ellen játszik felkészülési mérkőzést az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

 

Magyarország ciprusi U21-es labdarúgó-válogatott utánpótlás U21-es magyar válogatott magyar U21-es labdarúgó-válogatott Ciprus
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