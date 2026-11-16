Németh Hunor a két gólja után gólpasszt is jegyzett, ismét két góllal vezetünk Ciprus ellen

U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–CIPRUS 4–2 (2–0) – élőben az NSO-n!

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Filip Golova (Peter Bednár, Milan Strbo) – szlovákok

MAGYARORSZÁG: Lehoczki – Szakos (Pál B., 78.), Lakatos Cs., Umathum Á., Vitályos (Csorba, 78.) – Németh H. (Patai, 78.), Madarász Á. (Szamosi Á., a szünetben), Kern – Győrfi (Hős, 62.), Bagi (Kovács P., a szünetben), Szép (Egri, a szünetben). Szövetségi kapitány: Németh Antal

CIPRUS: Ortelli - Puszatidisz, Konsztantinidisz, Kikiacu, Pepisz (Kontopolusz, 65.) - Angeli, Avramidisz - Vasziliu (Ionannidisz, a szünetben), Culiu, Lukaidisz - Theodosziu (Kucudakisz, 65.). Szövetségi kapitány: Mariosz Nikolau

Gólszerző: Németh H. (43., 45.), Győrfi (60.), Kovács P. (75.), ill. Culiu (50., 54.)

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