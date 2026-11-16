Gyermeket vár Szöllősi-Schatzl Nadine

A klub közleménye szerint a magyar válogatottal Eb-bronzérmes, ill. olimpiai hatodik helyezett játékos még az előző idény végén tájékoztatta a vezetőséget magánéleti terveiről, s a Budaörs ennek függvényében hosszabbította meg a szerződését.

„Nagyon boldogok vagyunk, örömmel tekintünk az előttünk álló időszakra. Hálás vagyok a szakmai stábnak és a klubvezetésnek a rendkívül korrekt és támogató partnerségért. Igazán szeretek itt játszani, hiszen a csapat és az egész közeg olyan számomra, mint egy kis család. A gyermekvállalás után szeretnék visszatérni, és ismét együtt lenni a csapattal a pályán” – idézi Szöllősi-Schatzl Nadine-t a Budaörs közleménye.