Gyermeket vár Szöllősi-Schatzl Nadine
Gyermeket vár Szöllősi-Schatzl Nadine, ötszörös magyar bajnok, ill. BL-győztes kézilabdázó – közölte hivatalos Facebook-oldalán a 32 éves balszélső klubja, az NB I-es Budaörs.
A klub közleménye szerint a magyar válogatottal Eb-bronzérmes, ill. olimpiai hatodik helyezett játékos még az előző idény végén tájékoztatta a vezetőséget magánéleti terveiről, s a Budaörs ennek függvényében hosszabbította meg a szerződését.
„Nagyon boldogok vagyunk, örömmel tekintünk az előttünk álló időszakra. Hálás vagyok a szakmai stábnak és a klubvezetésnek a rendkívül korrekt és támogató partnerségért. Igazán szeretek itt játszani, hiszen a csapat és az egész közeg olyan számomra, mint egy kis család. A gyermekvállalás után szeretnék visszatérni, és ismét együtt lenni a csapattal a pályán” – idézi Szöllősi-Schatzl Nadine-t a Budaörs közleménye.
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