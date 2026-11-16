Kosárlabda: harmadik a Sopron a Bajnokok Tornáján

A Novomatic Arénában nyolc csapat vett részt a rangos U16-os nemzetközi viadalon. A wbasket.hu beszámolója szerint a csoportkörben a magyar együttes 73–68-ra legyőzte a szlovák Klokani Ivanka Pri Dunajit, majd 80–34-re verte meg a horvát ZKK Tresnjevka 2009 együttesét, végül pedig 15 ponttal (67–52) bizonyult jobbnak a belga Kangoeroes Basket Mechelennél

Az elődöntőben a német Alba Berlin 59-48-ra...

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