Kosárlabda: harmadik a Sopron a Bajnokok Tornáján
A 13. soproni leány kosárlabda kadét Bajnokok Tornáján a hazai Darazsak Sportakadémia szerezte meg a harmadik helyet.
A Novomatic Arénában nyolc csapat vett részt a rangos U16-os nemzetközi viadalon. A wbasket.hu beszámolója szerint a csoportkörben a magyar együttes 73–68-ra legyőzte a szlovák Klokani Ivanka Pri Dunajit, majd 80–34-re verte meg a horvát ZKK Tresnjevka 2009 együttesét, végül pedig 15 ponttal (67–52) bizonyult jobbnak a belga Kangoeroes Basket Mechelennél
Az elődöntőben a német Alba Berlin 59-48-ra...
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