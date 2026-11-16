Újra Visinka Ede az NB II-es Csákvár vezetőedzője

A fejér megyei klub hétfőn a Facebook-oldalán jelentette be, hogy az 54 éves tréner a nap folyamán szerződést bontott a szerb harmadosztályban szereplő Mladost Apatinnál, és Csákvárra utazott.

„Mostanáig Szűcs Lajos irányításával készült csapatunk, ám keddtől visszatér klubunkhoz korábbi vezetőedzőnk, Visinka Ede, aki nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy megpróbálja benntartani együttesünket a másodosztályban” – jelentette ki Nagy Sándor klubelnök.

Visinka 2019 nyarától két idényen keresztül volt edző Csákváron, 68 meccsen irányította a csapatot, most pedig szombaton, a Videoton elleni, idegenbeli meccsen tér vissza a kispadra.

A Csákvár 13 forduló alatt mindössze hét pontot szerzett az NB II-ben, négy pont a hátránya az osztályozót jelentő 15., és öt pont a már bennmaradást érő 14. helytől.