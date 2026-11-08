Szoboszlai asszisztot adott, a Pool két góllal nyert a Crystal Palace otthonában

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

CRYSTAL PALACE–LIVERPOOL 1–3 (0–1)

London, Selhurst Park. Vezette: Harrington

PALACE: Henderson – J. Lerma, Ch. Richards, Disasi – Mingueza (Halaili, 87.), Wharton, Q. Timber (Osorio, 60.), Mitchell – Kamada, Pino (McNeil, 87.) – Strand Larsen (Nketiah, 72.). Menedzser: Pierre Sage

LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo (J. Gomez, 90.), Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai (Nyoni, 69.), A. Mac Allister – Gakpo (Ngumoha, 76.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 69.) – Isak (Koumas, 90.). Menedzser: Andoni Iraola

Gólszerző: Nketiah (90+5. – 11-esből), ill. A. Mac Allister (40.), Wirtz (54.), Isak (89.)

Ismét bebizonyosodott, hogy mekkora szüksége van a Liverpoolnak Szoboszlai Dominikra. A magyar válogatott középpályás combizomsérülés miatt a legutóbbi négy fordulóban összesen egy órát töltött a gyepen, a legutóbbi, Fenerbahce otthonában 3–2-re elveszített BL-találkozón viszont már végig a pályán volt. A csapat azonban is így is kikapott, akárcsak előtte az Arsenaltól (0–1). Ott még nem tudott segíteni a Poolnak, vasárnap délután viszont már ismét a mezőny egyik legjobbja volt.

Andoni Iraola legénysége két vereséggel a háta mögött érkezett a Crystal Palace otthonába, de javítani tudott, és magabiztosan nyert. Szoboszlai a Premier League-ben is visszakerült a kezdőbe, és sokat tett a három pont megszerzéséért. Energikusan kezdett, előbb a jobb alsó sarokba tartó távoli lövését tolta ki Dean Henderson kapus, majd a bal oldalról ívelt a hosszú sarok elé, és csak Cody Gakpón múlt, hogy nem született meg a vendégek vezető gólja. Ám így sem kellett erre sokat várni. A magyar középpályás végzett el egy jobb oldali szabadrúgást, és mesterien tekerte a labdát Alexis Mac Allister fejére, aki megszerezte a vezetést a Liverpoolnak. A világbajnok argentin középpályás ebben az idényben az első gólját szerezte a bajnokságban, Szoboszlai Dominiknak pedig ez volt az első gólpassza ebben a kiírásban a Premier League-ben.

Sugárzott róla a tőle megszokott magabiztosság, ezért is volt ijesztő, amikor az első félidő végén lent maradt a földön. Lement a pályáról, és ekkor az sem tűnt kizártnak, hogy le kell cserélni. Nem jött volna jól egy újabb sérülés a soron következő Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt, de a 26 éves futballista szerencsére folytatni tudta a játékot.

A rend kedvéért tegyük hozzá, hogy az első 45 percben nem csak ő nyújtott jó teljesítményt. A vendégek brazil kapusa, Alisson Becker több nagy védést is bemutatott, emellett egyszer a léc segítette ki, 0–0-nál pedig les miatt érvénytelenítette a játékvezető Jörgen Strand Larsen gólját. Vagyis eleinte egyáltalán nem tűnt simának az összecsapás.

A folytatás már simábban alakult, a második félidő elején Bradley Barcola ment el a jobb szélen, a középre passzolt labdájából pedig Florian Wirtz növelte a Liverpool előnyét. A német középpályás ugyancsak az első gólját szerezte ebben a bajnoki idényben. A 2–0-s előny birtokában Andoni Iraola nem kockáztatott, húsz perccel a vége előtt lecserélte Szoboszlai Dominikot. Bízzunk benne, hogy teljesen egészségesen érkezik majd meg a válogatotthoz.

Wirtz (elöl) gólt szerzett, majd gólpasszt is adott (Fotó: Getty Images)

Az ugyancsak kezdőcsapatba nevezett Kerkez Milos a pályán maradt, és végigjátszotta a mérkőzést. Egyáltalán nem volt benne a találkozóban, hogy a Crystal Palace szerez legalább két gólt, és kiegyenlít. Pedig voltak nagy lehetőségei a londoniaknak, ám nem tudtak kifogni Alisson Beckeren. A hajrában pedig tanítanivaló kontratámadás után bevitte a kegyelemdöfést a Liverpool. Alexander Isaktól indult az akció, és ő is fejezte be, Wirtz pedig a gólja mellé egy gólpasszt is elkönyvelhetett.

Büntetőből szépített ugyan a Crystal Palace, de összességében magabiztosan győzött 3–1-re a Liverpool. Érdekesség, hogy a csapatnak továbbra is sokkal jobban megy idegenben. Vendégként 13 pontot szerzett, az Anfieldben viszont csak ötöt.

„Jó mérkőzést játszottunk, és fontos volt, hogy hatékonyak voltunk a kapu előtt – idézte a BBC a kimondottan jó mérkőzést záró Florian Wirtzet. – Nem volt sok nagy helyzetünk, mégis szereztünk három gólt, és a védekezésünk is rendben volt. Jókor szereztük meg a vezetést, onnantól valamivel könnyebb volt az összecsapás. A gólomnál kiváló labdát kaptam Bradley Barcolától. A menedzser sokszor hangsúlyozza, hogy próbáljunk jó ütemben érkezni a tizenhatoshoz. Most hárman is voltunk ott, szerencsém volt, hogy pont hozzám került a labda.”