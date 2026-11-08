PL: kikapott a Sunderlandtől a Chelsea, a Brighton már második a tabellán

A Brighton hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Brentfordot. Diego Gómez már a 15. percben vezetéshez juttatta a házigazdát, majd a 21. percben tovább nehezedett a vendégek helyzete, miután Igor Thiagót kiállította a játékvezető. A félidő hajrájában Pascal Gross büntetőből növelte a Brighton előnyét, amely a folytatásban emberelőnyét kihasználva megőrizte a kétgólos különbséget.

Az Ipswich Town hiába szépített a második félidőben, pont nélkül maradt a Bournemouth ellen. Evanilson már az 5. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek, majd a szünet után Leif Davis öngóljával kettőre nőtt a különbség. Az Ipswich a 73. percben Jack Clarke tizenegyesével kozmetikázott az eredményen, de az egyenlítés már nem sikerült.

A játéknap legnagyobb meglepetését a Sunderland szolgáltatta, amely 1–0-ra legyőzte a Chelsea-t. A mérkőzés egyetlen gólját Enzo Le Fée szerezte a 36. percben büntetőből, így a Sunderland otthon tartotta mindhárom pontot a londoniakkal szemben.

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Brighton–Brentford 2–0 (D. Gómez 15., P. Gross 42. – 11-esből)

Kiállítva: I. Thiago (Brentford, 21.)

Ipswich Town–Bournemouth 1–2 (Clarke 73. – 11-esből, ill. Evanilson 5., L. Davis 46.– öngól)

Sunderland–Chelsea 1–0 (Le Fée 36. – 11-esből)

Crystal Palace–Liverpool 0–3 (A. Mac Allister 40., Wirtz 54., Isak 89.)

17.30: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

Szombaton játszották

Leeds United–Tottenham Hotspur 1–0 (Okafor 79.)

Arsenal–Hull City 1–0 (Ödegaard 72.)

Fulham–Newcastle United 1–1 (Muniz 83., ill. Murphy 80.)

Nottingham Forest–Manchester City 3–1 (J. Cunha 6., Delap 18., 73., ill. Cherki 52.)

Pénteken játszották

Everton–Coventry City 3–1 (Barry 56., 61., Dewsbury-Hall 81., ill. Gboho 52.)